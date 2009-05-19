T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

19 Mayıs 2009 04:28

Ekonomik Koordinasyon Kurulunun (EKK) Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başlayan öğleden sonraki toplantısı sona erdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, Başbakanlık'ta yapılan toplantıya devlet bakanları Cevdet Yılmaz, Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile ilgili kurumların üst düzey bürokratları katıldı.

EKK'da, bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde istihdamdaki gelişmeler değerlendirilirken, bölgesel ve sektörel öncelikleri esas alan yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Toplantıyla ilgili olarak gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24