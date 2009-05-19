Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomik Koordinasyon Kurulunun (EKK) Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başlayan öğleden sonraki toplantısı sona erdi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, Başbakanlık'ta yapılan toplantıya devlet bakanları Cevdet Yılmaz, Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile ilgili kurumların üst düzey bürokratları katıldı.



EKK'da, bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde istihdamdaki gelişmeler değerlendirilirken, bölgesel ve sektörel öncelikleri esas alan yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmalar ele alındı.



Toplantıyla ilgili olarak gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

