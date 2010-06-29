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Ekonomi

Ekonomik iyileşme duraksadı

Japonya'da, mayıs ayında ihracatın hız kesmesi, fabrikada üretimin azalması, hane halkı harcamaların azalması ve işsizliğin artması nedeniyle ekonomik iyileşme duraksadı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya sanayi üretiminde üç aydır devam eden yükselme eğilimi geçen ay tersine dönerek yüzde 0,1 oranında geriledi.


Aynı dönemde deniz aşırı ülkelere mal sevkiyatı yüzde 1,7 oranında azaldı.


Nisan ayında yüzde 5,1 olan Japonya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 5,2'ye yükseldi. Bu oran 2009 Aralık ayından bu yana en yüksek işsizlik oranı oldu.


Japonya'da hükümet bu ay sanayi üretiminin yüzde 0,4, temmuz ayında da yüzde 1 oranında büyümesini öngörüyor.

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