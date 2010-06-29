Ekonomik iyileşme duraksadı

T24- Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya sanayi üretiminde üç aydır devam eden yükselme eğilimi geçen ay tersine dönerek yüzde 0,1 oranında geriledi.



Aynı dönemde deniz aşırı ülkelere mal sevkiyatı yüzde 1,7 oranında azaldı.



Nisan ayında yüzde 5,1 olan Japonya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 5,2'ye yükseldi. Bu oran 2009 Aralık ayından bu yana en yüksek işsizlik oranı oldu.



Japonya'da hükümet bu ay sanayi üretiminin yüzde 0,4, temmuz ayında da yüzde 1 oranında büyümesini öngörüyor.