Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1.3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6'ya geriledi. Böylece endeks 2020 Ağustos ayından bu yana ki 9 aylık sürede en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken, Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azalarak 107,1 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 79,6 değerine yükseldi.