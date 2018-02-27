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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi

27 Şubat 2018 14:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 oranında azalarak 104.9 değerinden 103 değerine düştü.

Buna göre, ekonomik güven endeksi şubatta ocağa göre yüzde 1.8 azalarak 104.9 değerinden 103'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Şubatta tüketici güven endeksi 72.3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8, hizmet sektörü güven endeksi 100.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104.7, inşaat sektörü güven endeksi de 83.8 değerine geriledi.

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