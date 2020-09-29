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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 3.1 artarak 88.5 oldu

29 Eylül 2020 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 3.1 artışla 88.5 oldu.

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 85.9 iken, eylül ayında yüzde 3.1 oranında artarak 88.5 değerine çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven  endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 3.2  oranında artarak 82.0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında artarak 105.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 oranında artarak 74.9 değerini aldı.

Perakende ticaret  sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1.5 oranında azalarak 93.5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 83.3 değerini aldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 oranında arttı. Ağustos ayında 85.9 olan endeks, eylül ayında 88.6 oldu.

 

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