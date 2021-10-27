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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ekimde 101.4'e düştü

Endeks eylül ayında 102.4 olurken, yüzde 1 düşüşle ekimde 101.4'e geriledi

27 Ekim 2021 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks eylülde 102,4 olurken, ekim ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 101,4 değerine düştü.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ekimde yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı.

TÜİKekonomik güven endeksitüketici güven endeksi101.4
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