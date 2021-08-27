Ekonomik güven endeksi ağustosta 100.8 puanla 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

TÜİK Verilerine göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında 100,1 iken, ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Böylece ekonomik güven endeksi 2018 mayıs ayındaki 101,7 puandan sonra gördüğü en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre ağustos ayında yüzde 0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.