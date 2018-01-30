Ekonomik güven endeksi 104.9'a yükseldi

İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Ekonomik güven endeksi 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 95.3 değerinden 104.9 değerine yükseldi. TUİK tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi 72.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110.9 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 102 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 106.2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 87 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. (Grafikli)