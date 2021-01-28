Ekonomik güven endeksi 1.6 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ekonomik güven, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerinin desteğiyle ocak ayında yükseldi. Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında yüzde 4 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.