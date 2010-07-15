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Ekonomi

'Ekonomik göstergeler Avrupa'da durumun normalleştiği yönünde'

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması Başkanı, tüm göstergelerin Avrupa'da durumun normalleştiği yönünde olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2010 03:00

T24 - Asyalı yatırımcıların Avrupa'dan tahvil alışına yeniden başladığını belirten Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (FESF) Başkanı Klaus Regling, verilerin Avrupa'daki ekonominin normalleştiği yönünde olduğunu söyledi. Regling, FESF'in ay sonu itibariyle operasyonel hale geleceğini ve zor durumdaki ülkelere müdahele etmek üzere hazır olacağını söyledi.

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (FESF) Başkanı Klaus Regling, tüm göstergelerin Avrupa'da durumun normalleştiği yönünde olduğunu söyledi.

Fransa'da yayımlanan Les Echos gazetesine konuşan Regling, İspanya ve Yunanistan'da piyasalarındaki toparlanma sinyallerine atıfta bulunarak, Avrupa'da ekonomik durumun normalleştiğini belirtti. 

Regling, geçen hafta İspanya'da piyasaların başarıyla test edildiğine işaret ederek, ''Asyalı yatırımcıların Avrupa'daki tahvilleri tekrar satın almaya başladıklarını gördük. Bunun dışında Yunanistan da tahvil satışında başarı gösterdi'' dedi.

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'nın bu ay sonunda operasyonel hale geleceğini vurgulayan Regling, mekanizmanın zor durumda kalan ülkelere müdahale etmek üzere hazır olacağını kaydetti.

Klaus Regling, mekanizmanın ayrıca yatırımcılara güven vermek ve piyasalarla dünyaya zor durumda olan ülkelere müdahale etmek için bulunduğunu göstermek istediklerini ifade ederek, ülkelerin resmi olarak talepte bulunmalarıyla mekanizmanın işlemeye başlayacağını anlattı.


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