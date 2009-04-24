'Ekonomik gerileme son haftalarda yavaşladı'

ABD Hazine Bakanı Timothy Geither, her ne kadar önemli risklerin mevcut olmasına karşın küresel ekonomik gerilemenin son haftalarda yavaşladığına dair belirtilerin olduğunu bildirdi.



Geither Financial Times gazetesinde yer alan makalesinde, küresel ticarette yaşanan gerilemenin azalabileceğini birçok finansal piyasalarda şartların iyileşebileceğini belirtti.



Küresel ekonominin 2009 yılında, 60 yıldan bu yana ilk küçülmesinin beklendiği, dünya ticaretinin 2. Dünya Savaşından beri en kütü dönemini yaşadığını ifade eden Geither, "küresel ekonomide gerilemenin gevşediği konusunda son birkaç haftadır önemli cesaret verici işaretler var" dedi.



G-20'yi oluşturan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke liderlerinden küresel ekonominin sağlığına kavuşması için reformlara devam edilmesi çağrısında bulunan Geither, "G-20 ülkeleri ekonominin büyümesinin tesisi için taahhüt ettikleri gerekli parasal, finansal ve bütçe politikalarına devam etmeleri gerekir"şeklinde konuştu.



ABD'nin agresif şekilde finansal sistemi istikrara kavuşturmak ve kredi akışını sağlamak için hareket ettiğini belirten Geither, gerçek ilerlemenin zamana ihtiyaç olduğunu ve önemli risklerin devam ettiğini ifade ederek, "küresel düzelme için temellerin güçlendirilmesi konusunda birlikte hareket etmemiz hayatidir" dedi.



