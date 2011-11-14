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Ekonomi

Ekonomik faaliyetler yavaşlıyor PARİS (A.A)

14 Kasım 2011 20:01

-Ekonomik faaliyetler yavaşlıyor PARİS (A.A) - 14.11.2011 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), eylül ayında bileşik öncü göstergelerin örgüte üye ülkelerin çoğunda ekonomik faaliyetlerde yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini bildirdi. Merkezi Paris'te bulunan OECD'nin yayımladığı bileşik öncü göstergeler (CLI) verisi, OECD üyesi ve üye olmayan bir çok ülkede ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret etmeye devam ediyor.  Eylül ayı verilerine göre, dünyanın önde gelen ekonomilerinde büyük olasılıkla ekonomik durgunluk beklendiğine dikkat çeken OECD, G7 ekonomilerinin yılın son üç ayında yüzde 0,2, İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulundu. 

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