T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yardıma muhtaç öğrencilere seks işçiliği tuzağı!

Finansal zorluklar yüzünden üniversite hayatında sıkıntı yaşayanlara çözüm için ilginç bir internet sitesi kuruldu...

17 Şubat 2012 20:26

 

T24 - Üniversite eğitimlerine devam etmek isteyen ancak maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler için kurulan site "finansal seks yardımı" dağıttığı için sert eleştirilere
 
Siteye üye olan öğrenciler, kendilerine maddi yardımda bulunacak, ihtiyaçlarını karşılayacak "para babaları-para anneleri" ile tanışıp, anlaşarak onlardan aldıkları para ile eğitimlerine devam ediyorlar.
 
Yaşlı, genç, kadın, erkek her gruptan üyeleri olan internet sitesini kullanan öğrencilerin çoğunun yaşlı erkeklerle cinsel birliktelik karşılığı üniversite eğitimlerini tamamlamayı planladıkları belirtiliyor.
 
Siteye üye olan öğrencilerden biriyle röportaj yapan CBS televizyonu, öğrencinin aylık 10 ile 20 bin dolar arası para istediğini, Miami'de yaşayan 22 yaşındaki genç kızın "ihtiyaçlarına hayır demeyecek" birini aradığını söylüyor.
 
İsmi açıklanmayan öğrenci, bu site sayesinde "hayallerinin gerçek olduğunu", bu sitede tanıştığı erkeklerin kendisine "hayır" demediklerini söylüyor ve ekliyor:
 
"Ailem 18 yaşıma girmemin ardından bana maddi desteği kesti, ancak bu site sayesinde hayallerim gerçek oldu. Bana maddi destekte bulunuyorlar. Paraları var ve yardım etmek istiyorlar. Zorlandığınızı görüyorlar ve destek olmak istiyorlar. Arada bir anlaşma olsun ya da olmasın, yaşadığımız bir ilişki"
 
Kendi "para babası"nın, kitap ücretlerinden, öğrenci harcına kadar tüm maddi sorunlarını çözdüğünü, bunun karşılığında da seks istediğini söylüyor.
 
İnternet sitesi bu durumu "karşılıklı faydalı ilişki" olarak açıklıyor.
 
Siteye kayıtlı bir milyonun üzerinde üye bulunuyor ve para babalarının, para babası arayanlara oranı 20'ye bir.
 
2006 yılında siteyi kuran Brandon Lee, sitesinin bir fahişelik servisi olmadığını, eskort ve fahişelerin siteye kabul edilmediğini söylüyor.
 
Sitede para babası arayan genç kızlar kadar, para annesi arayan genç erkekler de var.
 

ETİKETLER

seks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24