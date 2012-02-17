Yardıma muhtaç öğrencilere seks işçiliği tuzağı!

T24 - Üniversite eğitimlerine devam etmek isteyen ancak maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler için kurulan site "finansal seks yardımı" dağıttığı için sert eleştirilere

Siteye üye olan öğrenciler, kendilerine maddi yardımda bulunacak, ihtiyaçlarını karşılayacak "para babaları-para anneleri" ile tanışıp, anlaşarak onlardan aldıkları para ile eğitimlerine devam ediyorlar.

Yaşlı, genç, kadın, erkek her gruptan üyeleri olan internet sitesini kullanan öğrencilerin çoğunun yaşlı erkeklerle cinsel birliktelik karşılığı üniversite eğitimlerini tamamlamayı planladıkları belirtiliyor.

Siteye üye olan öğrencilerden biriyle röportaj yapan CBS televizyonu, öğrencinin aylık 10 ile 20 bin dolar arası para istediğini, Miami'de yaşayan 22 yaşındaki genç kızın "ihtiyaçlarına hayır demeyecek" birini aradığını söylüyor.

İsmi açıklanmayan öğrenci, bu site sayesinde "hayallerinin gerçek olduğunu", bu sitede tanıştığı erkeklerin kendisine "hayır" demediklerini söylüyor ve ekliyor:

"Ailem 18 yaşıma girmemin ardından bana maddi desteği kesti, ancak bu site sayesinde hayallerim gerçek oldu. Bana maddi destekte bulunuyorlar. Paraları var ve yardım etmek istiyorlar. Zorlandığınızı görüyorlar ve destek olmak istiyorlar. Arada bir anlaşma olsun ya da olmasın, yaşadığımız bir ilişki"

Kendi "para babası"nın, kitap ücretlerinden, öğrenci harcına kadar tüm maddi sorunlarını çözdüğünü, bunun karşılığında da seks istediğini söylüyor.

İnternet sitesi bu durumu "karşılıklı faydalı ilişki" olarak açıklıyor.

Siteye kayıtlı bir milyonun üzerinde üye bulunuyor ve para babalarının, para babası arayanlara oranı 20'ye bir.

2006 yılında siteyi kuran Brandon Lee, sitesinin bir fahişelik servisi olmadığını, eskort ve fahişelerin siteye kabul edilmediğini söylüyor.

Sitede para babası arayan genç kızlar kadar, para annesi arayan genç erkekler de var.