Ekonomik daralma THY'yi vurdu; 22 noktaya sefer iptali, 30 uçak hangara

Türk Hava Yolları, (THY) ekonomik daralma ve terör nedeniyle azalan yolcu sayısı için kış döneminde ek önlemler aldı. 30 Ekim’de başlayan kış sezonunda, talebin düştüğü 5’i iç, 17’si de dış hat toplam 22 noktaya seferler iptal edilirken, filodaki toplam 30 uçak da yere indirilerek park pozisyonuna alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Özbek'in haberine göre, filoda kiralık olarak bulunan 12 geniş gövdeli Airbus A330-200 tipi uçak Antalya’ya gönderildi. Bu uçaklar İkinci Dış Hatlar Terminali’nin önünde park pozisyonuna alındı. 4 Airbus A320 tipi uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki genel havacılık hangarları önüne park ettirildi. Önümüzdeki günlerde kademeli olarak seferden çekilecek uçak sayısı 30’a ulaşacak. Halen THY’nin filosunda 298 yolcu uçağı bulunuyor.

Neden uçurulmuyor?

Havayollarının para kazanması için ‘utalizasyon’ denen günlük uçuş saat ortalamasının yüksekliği çok önemli. Ancak kriz dönemlerinde ihtiyaç fazlası olan uçaklar, park sahası sorunu olmayan havalimanlarına çekiliyor. Uçakların uçmadığı dönemlerde periyodik bakımlarının yanı sıra, kabin modifikasyonu gibi uzun süren bakım işlemleri yapılıyor.

22 noktaya seferler iptal edildi

Geçen hafta başlayan kış sezonunda THY maliyetlerini düşürmek için gelirin ve doluluk oranlarının düşük olduğu dış hatlarda Cezayir’de Batna ve Tlemcen, Danimarka’da Aolborg, Fransa’da Bordo, Almanya’da Karlsruhe-Baden Baden, Freidrichshafen, Münster, İran’da Kermanşah, İtalya’da Cenova, Pisa, Ürdün’de Akabe, Kırgızistan’da Osh, Hollanda’da Roterdam, Nijerya’da Kano, Suudi Arabistan’da El Qassim, Tacikistan’da Khujand ve Ukrayna’da Ivano Frankivsk uçuşları durdurulmuştu. THY’nin iç hatlarda sona erdirdiği uçuş noktası arasında Eskişehir, Tokat, Edremit, Uşak ve Siirt bulunuyor.