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Dünya

Ekonomik canlanma yavaşlayacak BERLİN (A.A)

17 Ekim 2011 17:41

-Ekonomik canlanma yavaşlayacak BERLİN (A.A) - 17.10.2011 - Almanya Merkez Bankası'nın tahminlerine göre Almanya'daki ekonomik canlanma kış döneminde büyük ölçüde yavaşlayacak. Almanya Merkez Bankası'nın yayımladığı aylık raporda, 2011/2012 kış döneminde ekonomik canlanmanın belirgin bir şekilde yavaşlamasının beklendiği, şirketlerin aldığı siparişlerde daha şimdiden büyük bir azalma kaydedildiği belirtildi. Raporda, şirketlerin yaz aylarında aldığı önlemlerle canlandırmış olduğu konjonktürün, gittikçe azalan talepler karşısında dinamiğini kaybedeceği, buna karşın bu yılın 3. çeyreğinde yeniden güçlü bir büyüme beklendiği kaydedildi.

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