Ekonomik canlanma hız kesti



Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde canlığını kaybetmeye başladı. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2015 yılının Ocak – Mart döneminde Almanya'nın ekonomik büyüme hızı yüzde 0,3 oldu. Bu oran konjonktürün oldukça hız kaybettiğini gösteriyor. Nitekim 2014 yılının Ekim – Aralık döneminde büyüme hızı bir önceki yılın son üç ayına göre yüzde 0,7'yi bulmuştu. Önde gelen bazı uzmanlar, 2015'in ilk üç aylık dönemindeki büyüme hızının yüzde 0,5 olacağını tahmin etmekteydiler.

Ekonominin olumsuz dış şartlara rağmen büyüyebilmesinde yine iç tüketim harcamalarındaki artış etkili oldu. Tasarruf hesabı faizlerinin sıfırlanması, ekonomik bakımdan faal nüfusun 42 milyona çıkması ve ortalamanın üzerindeki ücret zamları özel hanelerin tüketim mallarına daha fazla para harcamasını sağladı.

Ekonomiyi destekleyen bir diğer faktör de devletin cari harcamalarıyla yatırımlardaki artış oldu.

Küresel yavaşlama etkili oldu

Büyümeyi frenleyen faktörlerin başında ise ticaret bilançosunda ihracat ile ithalat arasındaki farkın küçülmesi geliyor. Gerçi Almanya dışarıya geçen yılın son çeyreğindekinden daha fazla mal ve hizmet sattı, ancak bu fark ithalattaki güçlü artışı kapatmaya yetmedi. VP Bankaları baş iktisatçısı Thomas Gitzel, “Kış aylarında ekonomik faaliyetlerin bel vermesi normal. Lakin 2014 sonbaharındaki öncü indikatörler ekonominin kış uykusuna yatacağına işaret etmekteydi. Dünya ekonomisindeki yavaşlama ihracatçı bir ülke olan Almanya'da kendini ziyadesiyle hissettirdi”, dedi.

Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 2014'e kıyasla düşüş gösterdi. Enflasyondan arındırılmış Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla bu yılık ilk üç ayında 2014 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 oranında arttı. Geçen yılın son çeyreğindeki GSYH artışı yıl bazında yüzde 1,6'yı bulmuştu.

Unicredit bankası baş iktisatçısı Andreas Rees yine de Alman ekonomisinin ilkbaharın etkisiyle toparlanacağını ve ‘ılımlı büyüme dinamiğinin' etkisini göstereceğini belirtti. Ekonomistler 2015 yılı ekonomik büyüme tahminini yükseltmişler, federal hükümetin ekonomik danışma kurulu büyüme tahminini yüzde 1,0'dan yüzde 1,8'e çıkarırken, hükümet de 2015'in aynı orandaki büyümeyle kapanacağı tahmininde bulunmuştu. Alman ekonomisi 2014 yılında yüzde 1,6 oranında büyümüştü.