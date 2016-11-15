Ekonomideki durgunluk işsizliğe yansıyor

Özge Özdemir

Türkiye ekonomisinin büyüme hızında görülen yavaşlamaya paralel olarak işsizlik oranında artış yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos ayı verilerinde işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak oldu.

2016'nın Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında 435 bin kişilik bir artış, işsizlik oranında ise 1,2 puanlık bir yükseliş görüldü.

BBC Türkçe'ye konuşan Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) başekonomisti Zümrüt İmamoğlu, bu verilerin ekonomideki yavaşlamaya paralel olduğu görüşünde.

İmamoğlu, önümüzdeki dönemde de işsizliğin artabileceğini vurgulayarak, "Aslında işsizlik 3 yıldır yavaş yavaş yükseliyordu. 2012 yılında işsizlik yüzde 8,4 olmuştu. Şimdi ise yüzde 11 civarında bir işsizlikten bahsediyoruz" diyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden (BETAM) Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada işsizlik ile ilgili gelen son verileri "endişe verici" olarak yorumluyor.

Haziran, Temmuz ve Ağustos olacak şekilde üç dönemdir istihdam kaybının yaşandığını belirten Uysal, bunun uzun zamandır gerçekleşmediğine dikkat çekiyor.

İşsizlik oranı Nisan'dan bu yana yükselişte



İşgücüne katılımda da azalma olduğunu vurgulan Uysal, "Hizmet sektörü en çok istihdam yaratan sektördür ama yavaşlamış durumda olduğunu görüyoruz. Sanayi sektöründe de istihdam kaybı var. Sanayi üretim endeksi Temmuz'da düşmüş, ancak Ağustos'ta yükselmişti. Bunun Ağustos verilerine de yansımasını beklerdik" diyor.

TÜİK verilerine göre Ağustos ayında bir önceki döneme göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 8 bin kişi azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre %7 azalma kaydetmiş; Ağustos ayında ise Temmuz'a göre yüzde 9,4 artmıştı.



Genç nüfusta işsizlik %20'ye dayandı





TÜSİAD başekonomisti İmamoğlu, Ağustos ayında gelen işsizlik verilerinin üçüncü çeyreği yansıttığını söyleyerek, "Ekonomide yavaşlama eğilimi aslında 2'nci çeyrekte başladı. 3'üncü çeyrekte de darbe girişiminin de etkisiyle yerini daralmaya bıraktı. Sanayi üretim endeksinin bir önceki çeyreğe göre ikinci çeyrekte yüzde 0,8, üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,1 azaldığını görüyoruz. İşsizlik oranının da Nisan'dan itibaren yükselmesi, ekonomideki bu gidişatın bir yansıması" açıklamasında bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, 2015 yılında yüzde 4 büyümüştü.

2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyürken, ikinci çeyreğinde yüzde 3,1'lik bir büyüme kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım, Ekim ayında düzenlediği basın toplantısında, 2016-2019 Orta Vadeli Program'da 2016 için büyüme hedefinin yüzde 4,5'ten %3,2'ye, 2017 için yüzde 5'ten yüzde 4,4'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye'nin kronik bir sorunu haline gelen genç işsizliği oranı ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artış ile yüzde 19,9 olarak geldi.

İmamoğlu, turizm sektöründeki kayıpların genç işsizliği üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Turizm sektöründe yaklaşık yüzde 30'luk bir kayıp var. Bazı oteller sezon boyu hiç açılmadılar, biliyorsunuz. Yaz aylarında özellikle gençleri istihdam eden bu sektördeki kayıplar, oranın artmasına neden oldu" diyor.

İmamoğlu, ekonomik yavaşlamanın gençler arasında işsizliğini etkilemesini de, "Yeni mezun olan ve yeni iş aramaya başlayan gençlerimiz için de ekonominin yavaşladığı dönemler genelde gençler için iş bulmanın iyice zorlaştığı dönemler" diyerek açıklıyor.