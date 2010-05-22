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Ekonomi

Ekonomide yeni dünya düzeni kuruluyor

Ekonomide dünya yeniden kurulurken, batılı ülkelerin sürekli ağırlık kaybettiği dünyanın büyük ekonomileri içinde, gelişmekte olan ülkeler ön sıralara yükseli

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yaptıılan derlemeye göre, dünya ekonomisinde BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin öne çıkıyor. 1980 yılında dünyanın en büyük 7 ekonomisi içinde sadece bu ülkelerden Rusya bulunurken, bu yıl Çin, Hindistan ve Rusya yer aldı. Brezilya'nın 2011 yılında Fransa'yı, 2012 yılında İngiltere'yi geçmesiyle birlikte 4 BRIC ülkesinin tamamı ilk 7'de yer alacak. Kalan 3 ülke de ABD, Japonya ve Almanya olacak.


Dünyanın en büyük 25 ekonomisi içinde G-7 ülkeleri ile İspanya, Hollanda, Avustralya'nın 25 büyük ekonominin GSYH toplamı içindeki payları 1980 yılında yüzde 69 iken, 2010 yılında yüzde 54'e düştü. Bu rakamın 2015 yılında yüzde 48,4'e ineceği tahmin ediliyor. Buna karşın BRIC ülkelerinin payı 1980'de 16,3 iken, 2010 yılında yüzde 30'a çıktı. Bu ülkelerin payının 2015'de yüzde 35,5'i geçeceği hesaplanıyor.

Mısır, Afrika'nın en büyüğü olacak


Dünyada taşlar yerinden oynarken, Afrika da bundan nasibini alıyor. Afrika'nın en büyük ekonomisi olarak ilk 25'de yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2014 yılında hem ilk 25'in dışında kalacağı hem de Afrika'nın en büyük ekonomisi unvanını Mısır'a kaptıracağı tahmin ediliyor. Böylece dünyanın en büyük 25 ekonomisi içinde Ortadoğu'dan Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ın yanına Mısır da eklenecek. 2015 yılında Türkiye 16., İran 18., Suudi Arabistan 21., Mısır ise 25. büyük ekonomi olarak dünya sahnesinde yerlerini alacaklar.


Türkiye, 1980 yılında 20. sıradayken 1981 yılında İran'a geçilerek 21. sıraya indi. 1982 ve 1983 yıllarında 20. olan Türkiye, 1984, 1985 yıllarında 18., 1986 yılında 17., 1987 yılında ise 16. sıraya yükseldi. 1988 yılında yeniden 17. sıraya gerileyen Türkiye, 1989 yılında 18. sıraya indi. O tarihten bu yana ilk 17'de yer alan Türkiye, 1990 yılında ikinci kez 16. sıraya yükselmesinin ardından 1991 ve 1992 yıllarında 17. oldu. 1993 yılında ilk kez 15. sıraya yükselen Türkiye, 1994, 1995, 1996 yıllarında 17., 1997 yılında 16. olduktan sonra 1998 yılında yeniden 15. sıraya çıktı. 1999 ve 2000 yıllarında 16. 2001, 2002 ve 2003 yıllarında 17. olan Türkiye, 2004 yılında çıktığı 15'inciliğini, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında korudu. 2009 yılında Endonezya'ya geçilerek 16'ıncı sıraya gerileyen Türkiye, bu konumdaki yerini IMF tahminlerine göre 2010-2015 döneminde de sürdürecek.
IMF verilerine göre, Türkiye'nin yıllar itibarıyla ekonomik büyüklükteki sıralaması şöyle:


Türkiye'nin
Yıl Sırası

1980 20

1981 21

1982 20

1983 20

1984 18

1985 18

1986 17

1987 16

1988 17

1989 18

1990 16

1991 17

1992 17

1993 15

1994 17

1995 17

1996 17

1997 16

1998 15

1999 16

2000 16

2001 17

2002 17

2003 17

2004 15

2005 15

2006 15

2007 15

2008 15

2009 16

2010 16

2011 16

2012 16

2013 16

2014 16

2015 16

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