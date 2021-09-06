Ekonomide üç yıllık hedefler açıklandı: Diyanet'e 3 yılda yüzde 40, İletişim Başkanlığı'na yüzde 92’lik artış

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 14 milyar TL’lik bütçesinde önümüzdeki üç yıl için yüzde 40’lık artış öngören iktidar, İletişim Başkanlığının 422 milyon 754 bin TL’lik bütçesini de aynı dönem içerisinde yüzde 92 oranında artırarak 811 milyon 799 bin TL’ye çıkartacak. Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesindeki üç yıllık artışı ise yalnızca yüzde 27 olarak belirledi.

Ekonomiye ilişkin hedeflerin yer verildiği Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklüklere yer verilirken, kurumların bu dönemler için ödenek teklif tavanları da belirlendi.

Rekor artışa gidildi

Yeni yayınlanan programa göre Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinde rekor artışlara gidildi. 2021 yılı için 14 milyar 800 milyon TL ödenek öngörülen Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı bütçe hedefi yüzde 12'lik artışla 16 milyar 98 milyon TL'ye çıkartıldı. Diyanet'e 2023 yılı için 18 milyar 620 milyon TL, 2024 yılı için de 20 milyar 729 milyon TL'lik ödenek ayrıldı. Bu rakamlarla Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan kaynakta önümüzdeki üç yıl için yüzde 40'lık artışa gidilmiş oldu.

MEB’in yatırım bütçesinde 3 yıllık artış yüzde 27

Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığının 2021 yılı için öngörülen 12 milyar 995 milyon TL'Lik yatırım bütçesinde önümüzdeki üç yıl için yalnızca yüzde 27'lik artış öngörüldü. Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı yatırım bütçesi 15 milyar 225 milyon TL, 2023 yılı yatırım bütçesi 16 milyar 400 milyon TL, 2024 yılı yatırım bütçesi de 17 milyar 658 milyon TL olarak belirlendi.

Bir rekor artış da İletişim Başkanlığı'nda

Bütçesinde rekor artışa gidilen kurumlardan biri de İletişim Başkanlığı oldu. 2021 yılı için 422 milyon 754 bin TL kaynak ayrılan İletişim Başkanlığının 2022 yılı bütçesi 680 milyon 127 bin TL olarak belirlendi. Bir yıllık bütçe artışı yüzde 60’ı bulan İletişim Başkanlığının 2023 yılı bütçesi 748 milyon 84 bin TL’ye, 2024 bütçesi de 811 milyon 799 bin TL’ye çıkartıldı. Böylece İletişim Başkanlığına ayrılan kaynak üç yılda yüzde 92 oranında artırılmış oldu.