Ekonomide tarihi küçülme

Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 7 küçüldü.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın (Nisan, Mayıs, Haziran) dönemine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hesaplarını açıkladı.

Üretim yöntemine göre yapılan hesaplamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit fiyatlarla GSYH yüzde 7'lik azalmayla 23 milyar 513 milyon lira oldu.

Cari fiyatlarla ise GSYH yüzde 4,4 azalışla 228 milyar 817 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, ikinci üç ayda, dolar bazında da cari fiyatlarla yüzde 22,9 küçüldü ve GSYH 145 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde, GSYH cari fiyatlarla yüzde 17,8, sabit fiyatlarla yüzde 2,8 büyümüştü.

Bu yılın tamamında ekonomide yüzde 4 büyüme öngörülmüştü ve bu rakam daha sonra yüzde 3,6 küçülme olarak revize edilmişti.

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 13.8 küçülmüştü

Türkiye ekonomisi krizin etkilerini artırarak sürdürdüğü 2009'un ilk çeyreğinde yüzde 13.8 ile rekor seviyede küçüldü.

Aslında Türkiye ekonomisi uzun yıllardır küçülme görmemişti.

Türkiye'nin en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2001'de yüzde 5.4 küçülen Türkiye ekonomisi 7 yıl arka arkaya büyüdü.

Büyüme oranı

2005 - Yüzde 8.4

2006 - Yüzde 6.9

2007 - Yüzde 4.6

2008 - Yüzde 1.1

2009 İlk çeyrek - Yüzde 13.8

2009 (Hükümetin tahmini) - Yüzde 5

2008 son çeyrekte yüzde 6.2 daralma görülse de Türkiye yüzde 1 büyümeyi başardı.

28 çeyrek üst üste büyüyen ekonomi 2008 son çeyrekten itibaren küçülüyor. Öyle ki daralma 2009 yılının ilk çeyreğinde rekor kırdı. Küçülme ikinci çeyrekte de sürecek.

Dünya ekonomisinde başlayan toparlanma ve içerde alınan vergi indirimleri gibi önlemlerle daralmanın hız kesmesi bekleniyor. Ancak iç ve dış talepte umut edildiği kadar güçlü bir canlanma yok, özel sektör yatırımları düşük.

Ekonomide asıl dikkat çeken nokta yılın üçüncü çeyreğinde büyüme bekleyenlerin sayısının azalmaya başlaması. Birçok uzman üçüncü çeyrekte de Türk ekonomisinin toparlanamayacağını düşünmeye başladı.

Bu da yıl sonunda yüzde 5'ten çok daha kötü bir büyümeyle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Toparlanmanın umudu gözüyle bakılan 2010 yılında ise Türkiye ekonomisinin yüzde 3.5 civarında büyümesi bekleniyor.