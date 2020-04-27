Ekonomide normale dönüşün takvimi her şehirde farklı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bu hafta toplanacak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ekonomide normalleşme adımlarının ele alınacağı belirtildi. Dünya’nın haberine göre salgının her il veya bölgede farklı etkisi olmasından hareketle il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İşveren temsilcileri de katılacak

FİKKO toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Merkez Bankası, SPK, TMSF, Bankalar Birliği gibi kamu kurumlarının yanı sıra, kamu bankaları ve TİM, TOBB, TESK gibi işveren kuruluşlarının katılması bekleniyor. Komite’nin mayıs ayı içinde kademeli olarak başlayacak ve haziran ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda kararlar alacağı belirtildi.