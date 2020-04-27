T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomide normale dönüşün takvimi her şehirde farklı olacak

27 Nisan 2020 09:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bu hafta toplanacak Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ekonomide normalleşme adımlarının ele alınacağı belirtildi. Dünya’nın haberine göre salgının her il veya bölgede farklı etkisi olmasından hareketle il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İşveren temsilcileri de katılacak
FİKKO toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Merkez Bankası, SPK, TMSF, Bankalar Birliği gibi kamu kurumlarının yanı sıra, kamu bankaları ve TİM, TOBB, TESK gibi işveren kuruluşlarının katılması bekleniyor. Komite’nin mayıs ayı içinde kademeli olarak başlayacak ve haziran ayı itibariyle uygulanmaya başlayacak normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda kararlar alacağı belirtildi.

ETİKETLER

FİKKOBerat AlbayrakNormale dönüşKoronavirüsCovid-19TİMTOBB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24