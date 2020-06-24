Ekonomide moraller düzeliyor: Sektörel güven endeksleri Haziran'da sert yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun sektörel güven endekslerinde Haziran ayında keskin yükselişler yaşandı. Haziran’da güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,3 ve inşaat sektöründe yüzde 33,1 arttı.



Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,9 artarak 38,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,6 artarak 40,5 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 13,7 artarak 87,8'ye çıktı.

Perakende ticaret sektöründe hızlı yükseliş

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 9,3 oranında artarak 86,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 17 artarak 48,6’ya çıktı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,6 azalarak 113,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 28,9 artarak 96,8’ye ulaştı.

İnşaatta da güven tırmanıyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,5 iken, Haziran ayında yüzde 33,1 oranında artarak 78’ye çıktı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 48,0 artarak 59,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 25,5 artarak 96,8 değerini aldı.