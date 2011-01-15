-EKONOMİDE ''HÜRREM'' CANLILIĞI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatının anlatıldığı ve zaman zaman tartışmalara yol açan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi, mücevherinden kolonyasına kadar Hürrem Sultan ekonomisi yarattı. Tüketici eğilim ve tercihlerinde önemli bir etken haline gelen dizilerin son günlerde en çok konuşulanı olan ''Muhteşem Yüzyıl''ın yayınlanmasıyla, Topkapı Sarayı daha fazla ziyaret edilirken, Hürrem Sultan ile ilgili kitaplar ve Padişahın eşine savaş dönüşü getirdiği kolonyalardan esinlenerek yaratılan ''Hürrem Sultan Kolonyaları''nın satışında artış dikkat çekmeye başladı. İnternet üzerinden kitap satışı yapan İdefix.com Yayınevleri Sorumlusu Salih Gürzlü, Türkiye'de özellikle dizilerde adı geçen ya da diziye konu olan kitap satışlarının arttığını belirterek, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle de piyasada Hürrem Sultan ile ilgili kitap satışlarının tekrar canlandığını söyledi. Kitapların, eski tarihte basılan normal boyda olanlarının bulunduğunu ifade eden Gürzlü, ''Yayınevleri, kitapla ilgili birşeyin reklamı yapılınca ya da gündeme gelince tekrar cep boy basımlarını yaparlar ve bu durumdan faydalanırlar. Dolayısıyla bu diziyle birlikte bir nevi Hürrem Sultan kitapları yeniden raflara çıktı'' dedi. -''ŞİMDİ 3 SATILIYOR''- Dizinin yayınlanmasının ardından Hürrem Sultan ile ilgili kitap satışlarında artış yaşandığını kaydeden Gürzlü, ''Örneğin, günde ortalama en az 1.500 tane kitabın satıldığı İdefix.com üzerinden herhangi bir yayınevinin Hürrem Sultan kitabı günde 1 tane satıyorsa, şimdi 3 tane satıyor. Piyasada Hürrem Sultan'ın anlatıldığı 30-40 tane kitap var. Bundan sonra başka kitapların da yazılacağını tahmin ediyoruz'' şeklinde konuştu. -KOLONYASI, RESTAURANTI, TAKISI, KİTAP- Hürrem Sultan Kolonyaları'nın üreticisi Erse Genel Müdürü Erdoğan Ayboğan da Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş dönemlerinde eşi Hürrem Sultan'a altın, mücevher ve bazen kolonya hediye ettiğini, padişahın bu hediyesinin günümüzde de devam etmesi için ''Hürrem Sultan Kolonyaları''nı yaptıklarını anlattı. Kolonyaların kokusunu Kanuni Sultan Süleyman'ın ''büyük aşkla bağlı olduğu'' Hürrem Sultan'a yazdığı bir mektupta yer alan ''Turuncum, narım, narencim...'' dizelerinden yola çıkarak belirlediklerini ifade eden Ayboğan, yüzyıllardır süren kolonya ikramı geleneğine farklı bir dokunuşla günümüze modernize edilen kolonyaların, limon kokusu dışında mandalina ve greyfurt özü içerdiğini söyledi. Ayboğan, Hürrem Sultan Kolonyaları'nın bir kaç ay önce piyasaya çıktığını kaydederek, ''Kolonyanın satışa sunulmasıyla dizinin yayına girmesinin aynı döneme denk gelmesi tesadüf. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Dizi tartışıldıkça bizim de reklamımız yapılmış oluyor. Kolonya çıktığı günden beri belirli satış rakamları var. Dizide Hürrem Sultan'ın süslenmesi, kokular sürmesi de satışa katkıda bulunuyor. Açıkçası artı yönde bir talep gördük. Kolonya bayanlar tarafından sempatik karşılanıyor'' dedi. -''3.500-4.000 TANE SATILDI, DAHA DA ARTIYOR''- Kolonyanın kokusunda getirdiği yeniliği şişe tasarımında da gösterdiğini, dizide kullanılan parfüm şişesinin kendi kolonya şişeleri olduğunu dile getiren Ayboğan, 19 lira olan kolonyanın bazı baharatçılar ve eczanelerde satıldığını, satışa çıktığı günden bu yana 3.500-4.000 adet satıldığını ve diziden sonra satış rakamlarının daha da arttığını belirtti. Sultanahmet'te bir yıldır faaliyette olan ''Hürrem Sultan Cafe & Restaurant''ın işletmecisi Burak Kabaklı ise Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından özellikle telefonla arayıp soranın çok olduğunu, en çok sorulan sorunun da ''diziden sonra mı isim değiştirdiniz?'' yönünde olduğunu anlattı. -ORİJİNAL TAKI FİYATLARI 6 İLE 150 BİN DOLAR ARASINDA- Mücevher markası Boybeyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mete Boybeyi de Muhteşem Yüzyıl dizisi için özel olarak ''Hürrem Sultan Koleksiyonu''nu tasarladıklarını bildirdi. Osmanlı saray takılarından esinlenerek eski kesim elmas, zümrüt, yakut, safir, inci kullanılarak hazırlanan ve 93 parça eserden oluşan koleksiyondaki takıların fiyatlarının 6 ile 150 bin dolar arasında değiştiğini belirten Boybeyi, takılar arasında kolyeler, yüzükler, küpeler ve broşların yer aldığını, dizide kullanılan takıların toplam değerinin 1,5 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Dizide özellikle Hürrem Sultan'ın kullandığı mücevherlere kadınların çok büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Boybeyi, dizinin yayına girmesiyle birlikte kadınlardan mücevherlere daha fazla talep olduğunu ve dizi takılarına sipariş almaya başladıklarını kaydetti. Boybeyi, mücevherlerin yapılma aşamasının çok önemli olduğunu, takıların yapılması için 20-25 kişilik bir ekibin çalıştığını anlattı.