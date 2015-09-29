Ekonomide 'güven endeksi' tarihin en düşük seviyesinde

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi yüzde 16.7 ile Eylül'de sert düşerek, tarihinin en düşük düzeyine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 85.14 değerinden Eylül ayında 70.89 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, endeksi oluşturan tüm güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, 2012 yılı Ocak ayında hesaplanmaya başladı ve ilk olarak 109.6 değerini aldı. Endeks bir önceki en düşük değerini 82.7 ile genel seçimlerin yapıldığı geçen Haziran ayında aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.1 azalarak 58.52 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.6 azalarak 96.27 değerine geriledi.

Reel kesim güven endeksi yüzde 3.2 azalarak 99.30 değerine geriledi. Hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri ise Ağustos ayına göre sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 2.1 azalarak 97.67 ve 80.37 değerlerine düştü.

Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksini oluşturan endekslerden tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise TÜİK tarafından hesaplanıyor.