Ekonomide günün içinden haber başlıkları

Borsa ilk seansta düştü

İMKB 100 Endeksi birinci seansta, dünkü kapanışa göre 606,57 puan düşerek 62.604,70 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,96 değer yitirdi.

Tahvil pazarında son durum



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında, 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.30 itibariyle basit getirisi yüzde 8,46, bileşik getirisi yüzde 8,20 seviyelerinde bulunuyor.

2B kamulaştırma değerleri artıyor

2B arazilerine ilişkin düzenleme içeren tasarının gündeme gelmesinin ardından 2B arazilerinin kamulaştırılmasıyla değerinin 2-3 kat artması bekleniyor.

TPAO yeni logo arıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü yeni logo için 50 bin lira ödüllü yarışma düzenledi.

Dolar ve Euro’da durum

İstanbul serbest piyasada dolar 1,6140, avro 2,1960 liradan haftaya başladı.

Banka hesaplarını kontrol edin

İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, son 3 yılda bankalarda unutulup zaman aşımına uğrayarak kamulaştırılan para tutarının 73 milyon lirayı geçtiğini belirterek, hesap sahiplerini banka mevduatlarını takip etmeleri konusunda uyardı.

TJK 619 milyon lira vergi payı aktardı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Behçet Homurlu, cirolarının 2 milyar 233 milyon lira olduğu 2010 yılında müşterek bahis gelirinden devlete 619 milyon lira vergi payı aktardıklarını söyledi.