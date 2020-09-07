Ekonomide farklı aktörlerden 'kamuya borçlar yapılandırılsın' talepleri

Koronavirüs salgını ve Türk lirasının yüksek değer kaybı ekonomide sorunlara neden olurken, farklı sektörlerden borçlara yapılandırma talepleri gelmeye başladı.

AA'nın haberine göre, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Esnaf ve sanatkarlar kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Dernek Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın" açıklamasını yaptı. Dernek başkanı SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının faizsiz ertelenmesi için de çağrı yaptı.

Bir diğer benzer talep OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği'nden (ORSİAD) geldi.

ORSİAD Genel Sekreteri Mehmet Duman, ödeme tarihi yaklaşan birikmiş vergi ve prim borçlarına ilişkin "Firmalarımızın büyük çoğunluğu kısa süre sonra ödemesi başlayacak olan mali yükün altından nasıl kalkacağını bilmemektedir. Salgının etkisi devam ederken sanayicimiz; işadamımız ve esnafımızın beklentisi mevcut durumun gözönüne alınarak, özellikle kamu borçlarıyla ilgili yeni bir yapılandırmaya gidilmesidir" diye konuştu.

Duman, "Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir" dedi.