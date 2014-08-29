Ekonomide 'Babacan' devri sürecek



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl 13 gün sürdürdüğü AK Parti Genel Başkanlığı ve başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devretti. Davutoğlu'nun ilk işi ise 62. Hükümette yer alacak bakanların listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak olacak.

Bugün kamuoyuna duyurulması beklenen yeni kabinede özellikle ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağı büyük önem taşıyor. Zira özellikle ekonominin başındaki isim olan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın akıbeti merak ediliyordu. Hem uluslararası yatırımcıların hem de Türkiye iş dünyasının üzerinde birleştiği bir isim olan Babacan'ın 2015 seçimlerine kadar görevinde kalması bekleniyor.

Son günlerde AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre Erdoğan ve Davutoğlu, Ali Babacan ile birlikte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de seçimlere kadar görevlerine devam etmesi kararına vardı. Piyasalar Ali Babacan'ın hükümette kalacağına dair haberleri olumlu karşılarken, iş dünyası temsilcileri ise, Türkiye gündeminin hızla sıcak siyaset gündeminden ekonomiye kayması gerektiğini belirtiyor.

“2023 hedeflerine odaklanalım”

Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, en yakın zamanda ekonomi yönetimi ve iş dünyasının 2023 hedeflerini yeniden ele alması gerektiğini söylüyor. Son 3 yılda Türkiye'nin komşularında yaşanan toplumsal olaylar sonrasında 2023 ihracat hedeflerinin masaya yatırılması gerektiğinin altını çizen Nuhoğlu, “Yeni hükümetten en acil beklentimiz 2015 ve sonrası için bugüne kadar yapılanları analiz ederek, 2023'e kadar yapılması planlananların tekrar üzerinden geçilmesidir” diyor.

Son dönemde bir yandan Ukrayna ve Rusya'da yaşananların bir yandan Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin ticareti açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Nuhoğlu, “Şu anda doğu bölgelerimizde faaliyet gösteren 30 bin TIR'ımızın yarısı çalışamaz duruma geldi. Habur'dan çıkışlarda yüzde 50 oranında düşüş var. Bu nedenle sorunlarımız daha da büyümeden önce çözüm yollarının tartışılması ve uygulanması gerekiyor” diye konuşuyor. Babacan'ın görevine devam edecek olmasının iş dünyası açısından sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Nuhoğlu, “Yurtdışına çıktığımızda muhataplarımızdan hep Ali Babacan'a ilişkin takdir sözleri duyuyor ve yeni dönemde ekonomiyi yönetip yönetmeyeceğine ilişkin sorular alıyorduk. Bu açıdan iyi bir gelişme. Öte yandan madem yeni Türkiye diyoruz, modern demokrasilerde olduğu gibi ekonomi kurumunun kişiler ile değil ilkeler ile anıldığı bir ülke olmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

“Piyasalar Babacan'a sevindi”

Türkiye'nin 150 milyar dolarlık ihracatına imza atan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ali Özinönü de kısa vadede ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmamasından memnuniyet duyduklarını söylüyor. 2015 sonrası için Babacan'ın Ak Parti'deki 3. dönem kuralı nedeniyle görevine veda etmesinin olası olduğunu dile getiren Özinönü, “2023 hedeflerinin korunması ve hedefler tutmasa bile o yönde ilerlenmesi büyük önem taşıyor. Bu dönemde özellikle Rusya'nın AB'den ithalata sınırlama getirmesi bizim için büyük bir fırsat. Bizim yeni hükümetten ve ekonomi yönetiminden en ciddi beklentimiz bu” diyor. Piyasaların yurtdışı yatırımcı açısından “ekonominin çıpası” olarak görülen Ali Babacan'ın 62. Hükümette de yer alacak olmasına ilişkin haberleri olumlu karşıladığını anlatan Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert ise, “Gelen haberler Babacan'ın yerini koruyacağını gösteriyor. Piyasanın beklentisinin aksine bir isim ekonomi yönetimini devralırsa, piyasalarda olumsuz bir hava esecektir. Bu aşamada bir miktar satış olacaktır. Ancak şu an için hükümetin yatırımcıların beklentisini karşılayacağını görüyoruz” diye konuşuyor.