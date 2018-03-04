"Ekonomide açıklanan 'pembe' tablolar gerçek hayatla örtüşmüyor; İşçi, memur ve emeklinin alım gücü hızla düşüyor"

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon işçi, asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Türk-İş'in araştırmasına göre bek3ar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti şubat ayında ilk kez 2 bim lirayı aşarak 2 bin 22 lira 8 kruş oldu. Asgari ücret 199 lira artırılırken hacamalardaki bir yıllık artışınasgari ücrete yapılan artışın iki katını aştığı kaydedildi. Memur maaşının yüzde 65.7'sinin barışma ve gıda ahrcamalarına gittiği belirtilirken, memurun diğer ihtiyaçlaır için borç aldığı ifade edildi. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "ekonomide açıklanan 'pembe' tabloların gerçek hayatla örtüşmediği" söylenirken, İşçi, memur ve emeklinin alım gücünün "hızla düştüğü" ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberi şöyle:

Ekonomide çizilen “pembe tablolara” karşın Türkiye’de yoksulluk artıyor. Gıda, barınma gibi temel harcamalardaki artış, ücretlerdeki artışları geçti. İşçinin yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcama 2 bin lirayı aştı. Temel harcamalardaki artış iki ayda 100 liraya, son bir yılda ise 450 liraya yaklaştı. Öyle ki, harcamalardaki artış, asgari ücretteki artışı ikiye katladı. Ortalama 3 bin 147 lira maaş alan memur, her ay 2 bin 68 lirayı sadece gıda ve barınma için harcıyar. Geriye kalan tüm ihtiyaçları için ise maaşından sadece 1079 lira kalıyor. Emeklinin durumu ise işler açısı. Tamamı yoksulluk sınırının altında, yüzde 75’i de açlık sınırının altında maaş alıyor. Türkiye şartlarında bu ücretlerle geçinebilmek ise olanaksız. İşçi, memur ve emeklide son durum şöyle:

-İşçiler: Türkiye’de yaklaşık 7 milyon işçi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Toplam 13.8 milyon işçi olduğu dikkate alındığında işçilerin yarısı asgari ücretli. Yıl başında 1404 liradan, 1603 liraya çıkarılan asgari ücret, geçim ücreti olmaktan çok uzak. Daha açıklandığında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcamanın yanına bile yaklaşamıyor. Türk-İş’in araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti şubat ayında ilk kez 2 bin liraya aşarak, 2 bin 22 lira 8 kuruşa çıktı. Bir ailenin insan onuruna yaraşır düzeyde geçimi için gerekli harcama tutarı da yılın ilk iki ayında 93 TL arttı. Son bir yıldaki artış ise 437 TL oldu. Asgari ücret 199 lira artırılırken, harcamalardaki bir yıllık artış ise asgari ücretteki artışın iki katını da aştı. Şu anda 1603 lira olan asgari ücretle değil bir ailenin, bir işçinin bile geçinebilmesi mümkün değil.

Maaşın yüzde 65.7'si barınma ve gıdaya

-Memurlar: Memurlarda da durum farklı değil. Ortalama memur maaşı 3 bin 147 lira. Türkiye Kamu- Sen’in araştırmasına göre, 4 kişilik memur ailesinin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2 bin 67 lira 49 kuruş. Ailenin sadece aylık gıda harcaması 1244 lira 4 kuruş oldu. Memur, ortalama maaşının yüzde 65.7’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırıyor. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için maaşından geriye yalnızca 1079 lira, 46 kuruş kalıyor. Bir ailenin aylık en düşük harcama tutarı 5 bin 400 lira civarında. Ortalama memur maaşının 3 bin 147 lira olduğu dikkate alındığında memur her ay 2 bin 253 lira açık veriyor.

"Emeklinin durumu daha kötü"

-Emekliler: Emeklilerin durumu ise işçilerden de memurlardan da kötü. DİSK Emekli-Sen’in verdiği bilgiye göre, işçi emeklileri ortalama 1500 lira, memur emeklileri ise ortalama 2 bin 100 lira maaş alıyor. Emeklilerin tamamı yoksulluk sınırının altında, yüzde 75’i de açlık sınırın altında maaşlarla yaşamaya çalışıyor. Emeklilerin yüzde 60’ı bankalara kredi borçlusu. Yüzde 25’i icralık. DİSK Emekli-Sen Başkanı Veli Beysülen, geçmişte prim yatırdığı halde “işyeri sahteymiş” denilerek maaşları kesilen emekliler olduğunu da söyledi. Bu kişilere yapılan maaş ödemelerinin de geri istendiğine işaret eden Beysülen, “Bu şekilde 30 bin kişiden bahsediliyor. Madem işyerleri sahteymiş, bu kişiler için prim ödenmemiş o zaman emekli etmeseydiniz. Bu kişiler nasıl emekli oldu?” dedi.

Beysülen’in verdiği bilgiye göre, primleri asgari ücretten yatanlara ise şu anda 600-700 lira emekli maaşı bağlanıyor. Hükümetin asgari ücretin altında emekli maaşı alanların maaşlarının asgari ücret seviyesine çekileceğini açıkladığına işaret eden Beysülen, “Bir de bunu müjde olarak sunuyorlar. Bu olsa olsa utanç tablosu olabilir” dedi.