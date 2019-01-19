Ekonomide #10yearschallenge: Son 10 yılda icra dosyaları yüzde 150 arttı

BirGün gazetesi, 2008 verileri ile 2018 verilerini karşılaştıran bir manşetle okuyucularının karşısına çıktı. Son 10 yılda icra dosyalarının yüzde 150 arttığını vurgulayan gazete haberinde, toplam borcun ikiye katlandığını, vergiler arttığını, milli gelir dolar cinsinden azaldığını, enflasyon ve işsizlik ise rakamlarının ise yükselişte olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin toplam geliri ekonomik krizle beraber küçülmeye başladı. Ancak dış borç oranı 2002 seviyesine kadar yükselen Türkiye’de borçlu olmayan kesim kalmadı. CHP’nin hazırladığı “asgari ücret” konulu politika notu, “hane halkı borç miktarı”nın AKP iktidarında 6,7 milyar TL’den 540 milyar TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Öte yandan ekonomik krizle beraber icralık olan yurttaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. 2008’de 8 milyon olan icra dosyası sayısı, 2018’de yüzde 150 artarak 20 milyona yaklaştı. Konuyla ilgili Ankara İcra Mahkemeleri önünde basın açıklaması yapan CHP milletvekili Gürsel Tekin ekonomik sorunlar nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıkladı. Son 16 yılın icra dosyası verilerini açıklayan Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi. 20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları 10 yıllık süreçteki değişikliklerini #10yearschallenge etiketiyle paylaşıyor.

Son 10 yılda Türkiye nereden nereye geldi?

2008 ‘den günümüze dek, hazine her yıl giderek artan hızda borçlandı. Hazine borcu artmakla kalmadı, özel sektrün döviz cinsinden borcu yüzde 62 artarak 305 milyar doları buldu. Kişi başına borcu ise 4 bin dolardan 5 bin 500 dolara yükseldi. Hazine giderleri arttı, kişi başına gelirin azaldı, yurttaşın vergi yükü arttı. Enflasyon ise ikiye katlandı.

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