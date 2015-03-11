'Türk Lirası'nın kaybı gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha fazla olmuştur'

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Ekonomi Değerlendirme toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Merkez Bankamız para politikaları hedefi doğrultusunda gereken zamanda gereken tedbirleri almaktadır" denildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Ekonomi Değerlendirme Toplantısı sona erdi. 8 saat süren toplantı sonrası Başbakanlık'tan açıklama yapıldı.

Başbakanlık Merkez Bina'da, saat 15.30'da başlayan toplantıya, Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ile Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, merkez bankası Başkanı Erdem Başçı, BDDK Başkanvekili Mutalip Ünal, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş katıldı.

Toplantı sonrası Başbakanlık'tan yapılan açıklamada: "Merkez Bankamız, yasasında belirlenen çerçevede araç bağımsızlığına sahiptir. Merkez Bankamız 2002 yılından beri, başta 2009 yılındaki küresel kriz olmak üzere, birçok kez bu tip uluslararası dalgalanmalara karşı aldığı tedbirlerle başarılı sınavlar vermiş ve kapasitesini uluslararası piyasalarda kanıtlamıştır. On iki yılı aşkın bir süredir hükümetlerimizle Merkez Bankamız arasında yakın bir iletişim ve istişare mevcut olmuştur. Bugün de Merkez Bankamız para politikaları hedefi doğrultusunda gereken zamanda gereken tedbirleri almaktadır.



Avrupa Merkez Bankasının hızlı bir parasal genişleme kararı alması, ABD dolarının değer kazanmasına neden olmuş ve bu durum tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştur. Bu süreçte, Türk lirasının değer kaybı diğer gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha fazla olmuştur. Bankacılık kesimimiz bu tip şoklara karşı oldukça dayanıklı bir yapıdadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz, 2002 yılından beri etkin denetim ve gözetimiyle bankacılık kesimimizi sağlıklı bir yapıya kavuşturmuştur.



Sermaye Piyasası Kurulumuz, yeni yasal çerçevesinde sermaye piyasalarını geliştirmek için yoğun bir çaba göstermekte, etkin düzenleme ve denetleme çalışmalarıyla uluslararası piyasalara güven vermektedir."