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Ekonomi

Ekonomi yüzde 8,8 büyüdü ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 13:36

-Ekonomi yüzde 8,8 büyüdü ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 yılı ikinci döneminde yüzde 8,8 büyüdüğünü açıkladı. Piyasalardaki büyüme tahminleri, yüzde 7-7,5 aralığında değişiyordu. TÜİK, 2011 yılı ikinci döneme ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 19,2'lik artışla 318 milyar 404 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi, yüzde 8,8'lik büyümeyle 27 milyar 910 milyon lira oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1,3 arttı.

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