-EKONOMİ YÜZDE 5,5 BÜYÜDÜ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,5 büyüdüğünü açıkladı. 9 aylık dönemde ise büyüme yüzde 8,9 olarak hesaplandı. TÜİK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2010 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayri safi yurtiçi hasıla, cari fiyatlarla yüzde 13,6 artarak 298 milyar 89 milyon lira (197 milyar 113 milyon dolar) oldu. Büyüme hızı, 9 aylık dönemde ise sabit fiyatlarla yüzde 8,9 oldu. Bu yıl 9 ayda gayri safi yurtiçi hasıla cari fiyatlarla 808 milyar 192 milyon liraya (531 milyar 979 milyon dolar) çıktı. Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2010 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4'lük artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 1,1 arttı.