Ekonomi yüzde 3.6 daralacak

2009 için enflasyon oranı yüzde 7.5

Cari açık 2010’da yükselecek

Borç stoğu artacak

Bütçe dışı fonlar kısılacak

GAP'a 12.2 milyar Euro

Vergide otomatik tahsilat

Yeni adım, Kredi Garanti Fonu

AB'ye sunulacak Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın katıldığı toplantıda açıklandı.KEP'e göre Türkiye ekonomisinin 2009'da yüzde 3.6 daralması bekleniyor. Hükümet yılbaşındaki bütçede büyümenin yüzde 4 olacağını öngörmüştü. 2010'da ekonominin yüzde 3.3, 2011'de yüzde 4.5 oranında büyümesi öngörülüyor.İşsizlik oranının 2009'da yüzde 13.5 olması bekleniyor. İşsizlik oranı Aralık sonu itibarıyla yüzde 13.6'yla rekor düzeyde bulunuyor.Programda, Merkez Bankası’nın daha önce açıklamış olduğu enflasyon hedeflerinin ulaşılabilir olduğu belirtilirken, 2009 tüketici fiyat enflasyonu yüzde 7,5, 2010 yılı enflasyonu yüzde 6,5, 2011 enflasyonu da yüzde 5,5 olarak yer alıyor.2009 yılı için öngörülen 13.4 milyar lira bütçe açığı, 49 milyar lira olarak revize edildi. Açığın 2010'da 39 milyar, 2011'de 40 milyar lira olması bekleniyor.Kriz nedeniyle düşüşe geçen cari açığın yıl sonunda 11 milyar dolar olması öngörülüyor. Toparlanmanın etkisiyle cari açığın 2010'da 18.6 milyar dolara, 2011'de de 26.4 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.İhracatın bu yıl 104 milyar dolar, 2010'da 111 milyar dolar ve 2011 yılında da 120 milyar dolar olması bekleniyor. Dış ticaret açığının da 2009'da 34, 2010'da 43, 2011'de 54 milyar dolar olacağı öngörülüyor.Geçen yıl yüzde 1.5 olan genel devlet açığının GSYH'ye anının 2009'da yüzde 4.6'ya yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl yüzde 1.7 olan IMF tanımlı devlet FDF/GSYH oranı 2009'da yüzde -0.6, toplam kamu FDF/GSYH oranı ise yüzde -0.3 olarak tahmin ediliyor.Devlet brüt borç stokunun GSYH'ye oranının 2009'da yüzde 43.1'e yükselmesi bekleniyor. Genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının 2010'da yüzde 3.2, 2011'de yüzde 2.8 olması tahmin ediliyor.Mali kurala ilişkin düzenleme 2009'da Meclis'e sevk edilecek ve mali kural 2011 yılı bütçe süreci içinde bütünüyle uygulamaya girecek. Yeni bütçe dışı fonlar oluşturulmayacak, mahalli idarelerin borçlanma limitlerine ilişkin istisnalar gözden geçirilerek daraltılacak.Program kapsamında GAP eylem planına 2008-2012 döneminde toplam 12.2 milyar Euro kaynak aktarılacak.Vergi ve kamu maaş politikalarıyla KİT fiyatları kamu hedefleriyle uyumlu şekilde ayarlanacak. Maktu vergi ve harçlar, genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak güncellenecek ve gelir kaybına yol açacak düzenlemeye gidilmeyecek.2010 içinde otomatik vergi tahsilat sisteminin hayata geçirilmesi için eylem planı oluşturulacak. Gelir vergisi sisteminin yeniden şekillendirilmesine ilişkin çalışmaların 2009'da sonuçlandırılması öngörülüyor.Nazım Ekren, kısa sürede tamamlanacak bir diğer paketin kredi garanti fonunu güçlendirecek adım olacağını söyledi. Ekren, kredi garanti fonunun banka bilançolarını bozmadan en kısa sürede hayata geçeceğini belirtti. Nazım Ekren, paketlerden bir diğerinin de istihdamla ilgili olacağıını ifade etti.Başbakan Yardımcısı, küresel sermaye çekmek için ek adımlar atılacağını kaydetti. Nazım Ekren, KEP'in aynı zamanda IMF ile yapmaya hazırlanılan anlaşmanın da temel bileşenlerini içerdiğini sözlerine ekledi.