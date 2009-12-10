Ekonomi yüzde 3.3 daraldı

T24 - Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.3 daraldı. Hazine, 2010 yılında 200.3 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



Ekonomideki daralma üçüncü çeyrekte azalsa da devam etti.



Türkiye ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 3.3 küçüldü.



Ekonomide ilk çeyrekteki yüzde 14.3'lük rekor daralma yüzde 14.7'ye, ikinci çeyrekteki yüzde 7'lik küçülme de yüzde 7.9'a revize edildi.



Ekonomide ilk 9 aydaki toplam küçülme oranı yüzde 8.4 oldu.



Üçüncü çeyrek itibarıyla GSYH yüzde 0.1 azalışla 262 milyar 229 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



Hazine finansman programını açıkladı



Hazine, 2010 yılında 200.3 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



2009'da 150.1 milyar lira borçlanma işlemi gerçekleştirildi. İç borçlanma, programlanan tutarın önemli ölçüde üzerine çıktı ve 138.9 milyar lira oldu.



Hazine Müsteşarlığı, Hazine Finasman Programı ''2009 yılı Gelişmeleri ve 2010 Yılı Öngörülerini'' açıkladı.



Açıklamada, Ekonomik aktivitedeki daralmaya bağlı olarak bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bütçe açıklarındaki artış sonucunda kamu finansman ihtiyacının yükseldiği ifade edildi.



Açıklamaya göre, 2009 yılında dış borçlanma ve diğer finansman imkanlarının yıl başında öngörülen düzeylerde gerçekleşmesine rağmen faiz dışı dengedeki sapmaya bağlı olarak iç borçlanma, programlanan tutarın ''önemli ölçüde'' üzerine çıktı. Bu kapsamda 2009 yılında toplam iç borç çevirme oranının yüzde 103.4, piyasa iç borç çevirme oranının yüzde 108 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.



2009 yılı finansman programı gerçekleşmelerine göre, 2009'da 138.9 milyar lirası iç borç, 11.2 milyar lirası dış borç olmak üzere toplam 150.1 milyar lira borçlanma işlemi gerçekleştirildi.



İç borçlanmanın yüzde 56.4'ü TL cinsi iskontolu, yüzde 22'si değişken faizli ve yüzde 4.8'i sabit kuponlu borçlanma yoluyla karşılandı. Enflasyona endeksli borçlanmanın payı yüzde 15.9, Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı yoluyla borçlanmanın payı da yüzde 0.9 oldu.



Temkinli varsayımlarla hazırlandı



2010 yılı finansman programı, küresel krizden çıkışın tedrici olacağı beklentisi çerçevesinde temkinli varsayımlarla hazırlandı.



Buna göre 2010 yılında, 149.6 milyar lira anapara ve 50.7 milyar lira faiz olmak üzere toplam 200.3 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Borç servisinin 182.6 milyar lirasının iç borç, 17.7 milyar lirasının da dış borç servisi olarak yapılması bekleniyor.



İç borç servisinin 153.6 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 20.4 milyar TL'lik kısmı kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden, 8.6 milyar TL'lik kısmı ise Merkez Bankası'na gerçekleştirilecek ödemelerden oluşuyor.



2010'da 8.4 milyar lira tahvil ihracatı



Hazine, 2010 yılında, borç servisi, borçlanma dışı kaynaklar ve dış borçlanma öngörüleri sonucunda 181.6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması planlandığını, böylece, 2010 yılında toplam iç borç çevirme oranının ortalamasının yüzde 99.5 olmasının beklendiğini bildirdi.



2010 programı öngörülerine göre, önümüzdeki yıl uluslararası sermaye piyasalarında 8.4 milyar lira tutarında tahvil ihracının yapılması bekleniyor.



Gelecek yıl 3 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu tahvillerin düzenli ihracına başlanılacak.



Piyasa koşullarının uygun olması durumunda borçlanma vadesinin uzatılması amacıyla 10 yıl vadeli TL cinsinden tahvil ihracı da gerçekleştirilebilecek.



İç borçlanma stratejisi her ayın sonunda, gelecek 3 ayı kapsayacak şekilde açıklanacak.

