Ekonomi yüzde 11.7 büyüdü, tarihi rekor kaçtı

T24 - Türkiye ekonomisi yılın ilk üç ayında yüzde 11.7 oranında büyüdü. Büyüme yüzde 12'ye çıksaydı tarihi rekor kırılacaktı.



Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü ancak rekor gelmedi. Büyüme önemli oranda baz etkisinden kaynaklanırken, sanayi ve ticaretteki güçlü toparlanma dikkat çekti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğinde büyüme hızının yüzde 11.7 olduğunu açıkladı. CNBC-e anketinde ortalama birinci çeyrek büyüme tahmini yüzde 11.4 olmuştu.



Başbakan Erdoğan, dün grup toplantısında yaptığı açıklamada büyüme rakamları ile yeni bir rekor kırılacağını söylemişti. Ancak büyüme yüzde 12'nin altında kaldığı için bu gerçekleşmedi.



Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.5'le tarihi bir küçülme yaşamıştı. Büyüme geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile pozitife dönmüştü.



Yılın ilk üç ayında, cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla 243 milyar 258 milyon lira oldu.





Sanayi ve ticaretle büyüdük



Büyüme ilk çeyrekte ağırlıklı olarak sanayi ve ticaretten kaynaklandı. Ekonomideki toparlanmayla birlikte ticaretin hızlanması ve içeride üretimin artışa geçmesi büyümede etkili oldu.



Sektörel bazda büyüme rakamlarına bakıldığında en yüksek oran yüzde 22.4'le toptan perakende ve ticarette görüldü. Onu yüzde 20.6 ile imalat sanayii izledi.



Büyüme vergi-sübvansiyonda yüzde 16.9, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yüzde 11.4, ulaştırma depolama ve haberleşmede yüzde 11.3, madencilik ve taşocaklığında yüzde 6.1, inşaatta yüzde 8, konut sahipliğinde yüzde 2.4, eğitimde yüzde 1.8 oldu.





Tarımda yüzde 3.8 küçülme



Küçülmenin yaşandığı iki sektörden biri olan tarımda yüzde 3.8 daralma gerçekleşirken, oteller ve lokantalarda daralma yüzde 2.1 olarak belirlendi.





Tüketim yüzde 10 arttı



İlk çeyrekte geçen yılın aynı döneminde yüzde 10.1 gerileyen iç tüketim bu yıl yüzde 9.9 artış kaydetti. Tüketimdeki bu toparlanma büyüme oranına önemli katkı sağladı.





Büyümeyi özel sektör sırtladı



İlk çeyreğe ilişkin veriler, büyümenin özel sektör tarafından sırtlandığını ortaya koydu. Toplam yatırımlarda yüzde 14.4'lük artış görüldü. Kamu sektörü yatırımlarında yüzde 25.6'lık düşüşe karşın, özel sektörde yüzde 22.1'lik artış kaydedildi.





Ergün: Büyüme bu yıl yüzde 6'yı aşar



Büyüme rakamlarını NTV'ye değerlendiren Sanayi Bakanı Nihat Ergün, "İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde bir rakama ulaştık" dedi. Ergün, Türkiye'nin 2010'un tamamında yüzde 6 ve üzerinde büyüyeceğini söyledi. İkinci çeyrek büyümesinin de önemli olduğunu belirten Ergün, "2. çeyrekte baz etkisi azalacaktır ama yüzde 6-8 civarında bir büyüme gelecektir" ifadesini kullandı. Ergün, "Rakamlar Türkiye'nin krizden güvenli bir şekilde çıktığını gösteriyor" dedi.





