Ekonomi yönetimi yetkilileri: Enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının değiştirilmesi gerekiyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ekonomi yönetiminin enflasyonda "kötü algı yönetimi" ile karşı karşıya olduğunu düşündüğünü söylerken, "Öte yandan enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor" dedi.

Fırat, bugünkü köşesinde ekonomi yönetimiyle yaptığı görüşmeye yer verdi. Fırat, Merkez Bankası'nın 48 saat içindeki bilanço değişikliği konusunda ekonomi yönetiminin "Şu anda dünyanın en şeffaf bilançolarından biri Merkez Bankası’nda" dediğini aktardı.

Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın ilk günlerine Merkez Bankası’nın 48 saat içindeki bilanço değişikliği damgasını vurmuştu. 30 Aralık tarihli bilançosunda 70 Milyar TL zarar görünürken, yıl sonu analitik bilançosunda 60 Milyar TL kâr olması tartışma konusu olmuştu. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda ekonomi yönetimi yetkilileri: 'Yıl sonu bilanço düzenleniyor. Şu anda dünyanın en şeffaf bilançolarından biri Merkez Bankası’nda. Dünyanın diğer ülkelerine de bakıyoruz, bu kadar şeffafı yok' yorumunu yaptı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tedbir paketi ile köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız' sözüyle neyi kastetti? Ekonomi yönetimi, enflasyonda da 'Kötü algı yönetimi' ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Öte yandan enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fiyat ayarlamaları konusunda ise İsrail’de yürürlükte olan bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hedef, ürünlerde fiyatın değiştirilmesini kurallara bağlamak. Ayrıca Merkez Bankası’nda yabancı ülkelere ait varlıklara dokunulmazlık verilmesi düzenlemesine dikkat çekiliyor. Birçok ülkeden altın ve mevduatların Türkiye’ye getirilmesi yönünde talep olduğu, bu nedenle böyle bir yasal düzenlemenin torba teklife eklendiği belirtiliyor."

Yazının tamamı için tıklayın.