Ekonomi yönetimi tansiyonu düşürme peşinde; iki bakanlık konut için düğmeye bastı

Finansal piyasalarda yükselen tansiyonu bir biri ardına atılan önlemlerle sakinleştiren ekonomi yönetiminden bir hamle de inşaat sektörü için geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konut sektöründeki stok sorunu için düğmeye bastığı öğrenildi.

Sektördeki firmaların şişen stok ve nakit akışı sorununa çözüm bulmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düğmeye bastığı öğrenildi.

Business HT’nin haberine göre, her iki bakanlıktan dün sektörün çatı kuruluşları KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği), GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve İNDER’e (İstanbul İnşaatçılar Derneği), üyeleriyle ilgili bilgi talebi gittiği ve söz konusu bilgilerin bugün için de bakanlıklara ulaştırılmasının istendiği belirtildi. Her üç çatı kuruluşun da bugün istenilen bilgileri bakanlıklara ulaştırdığı kaydedildi.

Projelerin envanteri istendi

Edinilen bilgilere, her iki bakanlık, KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi firmalardan ellerindeki stoklar, bütün bitmiş konut, ofis dükkan stokları ve bunların değersel karşıklıları, devam eden projelerin durumu, bu projelerdeki konut, ofis dükkan durumu, bu projelerin ne kadarının tamamlanmış olduğu gibi bilgileri proje ismi, il, ilçe, adet ve toplam miktar bilgilerini acilen talep etti. Her üç çatı örgüt de üyen firmalara bu talebi dün iletti ve bugün itibarıyla talep edilen bu bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırıldı.

Ortak varlık havuzu oluşturucak

Her iki bakanlığın da gelen bu bilgileri inceleyerek sektörün detaylı bir resmini çekeceği, sektörde herhangi bir balon ya da risk var mı, varsa hangi noktalar var gibi konuları tespit edeceği belirtildi. Ancak bilgilerin sadece bu amaçla toplanmadığı, yapılacak incelemenin ardından önümüzdeki günlerde her firmanın stoklarından bir bölümünün yer aldığı bir varlık havuzu oluşturulacağı ifade ediliyor.

Oluşturulacak varlık havuzunun Emlak Bankası çatısı altında olabileceği ve gayrimenkullerin satışına dayalı birtakım yurtdışı ve yurtiçi tahvil ya da menkul enstrümanları ile satılarak, sektör firmalarının stoklarının eritilmesi ve nakit akışı kolaylığının sağlanmasının hedeflendiği gelen bilgiler arasında.

Daha önce sektörden gelen talep doğrultusunda, her iki bakanlığın da yapacakları değerlendirme sonrasında Emlak Bankası fonu ya da başka bir formül ile sektörün elinde biriken stokları nakde çevirmeyi ve sektörün üzerinde oluşan baskıyı ortadan kaldırmayı hedefledikleri ifade edildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada konut sektöründe atılacak adımlardan bütçeye herhangi bir yük gelmeyeceğini bildirmişti.

İnşaatın ve gayrimenkulun devleri

KONUTDER’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, derneğe sektörün önde gelen 21 şirketi üye. 9 Haziran 2011’de kurulan derneğin üyeleri, bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşaasına imza attı. KONUTDER üyesi firmalar, yaklaşık 50 bin kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olanağı sağlıyor. 1999 yılında kurulan GYODER çatısı altında ise 33 şirket yer alıyor. 1967 yılında kurulan İNDER üyesi ise 85 şirket var.

Bayram sonrası yeni kampanya başlıyor

Öte yandan gayrimenkul sektörü temsilcileri, sektörü canlandırmak adına 27-28 Ağustos tarihlerinden birinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı bir basın toplantısıyla yeni bir indirimli ve düşük kampanyayı başlatacak.