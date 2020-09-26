Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu: İçinde bulunduğumuz açmaz yüksek faiz yükünü kaldırabilecek durumda değil

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Merkez Bankası'nın eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İçinde bulunduğumuz açmaz yüksek faiz yükünü kaldırabilecek durumda değil" görüşünü ifade eden Muratoğlu, "Faiz artmasa ne olur? Dolar fiyatı iyice coşar… Dolar artışı da belirsizlik yaratır. Borçlu şirketleri batırır. Yani faiz artırsan da artırmasan da sonuç aynı! O hale getirdiler. Tebrikler!" dedi.

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TIKLAYIN - Merkez Bankası'ndan 2 yıl sonra 2 puan artış: Politika faizi yüzde 10,25