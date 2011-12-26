-Ekonomi son çeyrekte büyüyecek ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Yılın son ayına dair kapasite kullanım rakamlarının da elimize ulaşmasıyla birlikte, ekonominin son çeyrekte de büyüyeceğini ve yıl içinde yapılan tahminleri yine aşacağını görüyoruz'' dedi. Bakan Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası tarafından 2011 Aralık ayına ilişkin yayımlanan ''İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı'' verilerini değerlendirdi. 2011 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, beklentileri bir miktar aşarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Ergün, mevsimsellikten arındırılmış oranların ise bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,1 oranında düşüş göstererek yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Yılın son ayına dair kapasite kullanım rakamlarının, ekonominin son çeyrekte de büyüyeceğini ve yıl içinde yapılan tahminleri yine aşacağını gösterdiğini belirten Ergün, ''Bilindiği üzere ülkemiz üçüncü çeyrekte de güçlü büyümesini sürdürmüştür. Dünyada yılın ilk üç çeyreğinde en hızlı büyüyen ekonomiye sahibiz. İşin başka bir sevindirici tarafı da önceki çeyreklerde büyümeye negatif katkı yapan net dış ticaretin üçüncü çeyrekte pozitif katkı yapmaya başlamış olmasıdır'' dedi.