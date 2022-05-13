Ekonomi profesörü Osman Altuğ: Mevcut düzeni değiştirmedikçe sahnedeki artist değişir, oyun değişmez

Prof. Dr. Osman Altuğ, mevcut ekonomi yönetimini, “Anarşiyle yönetilen ülkelerde enflasyon kaçınılmazdır, senin de ekonomin anarşiyle yönetiliyor” diyerek yorumladı. “Yeniden yapılanacağız, yepyeni bir Türkiye” diyen Prof. Dr. Altuğ, “Muhalefet partileri kendi ekonomik modellerini de net şekilde açıklamalıdır, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacak mı, AB'ye olan bu taahhüdümüzü yerine getirecek mi, bunu yapmadıkça ne enflasyonu ne de başka bir sorunu çözemezsiniz. Borcunu bilmeyen bir devlet, hatta bir ticari kuruluş yönetilebilir mi?” sözlerini kaydetti.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Altuğ, “AKP'nin daha bir senesi var, bu bir senede ekonomiyi kayıt altına alamaz mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Mevcut düzeni değiştirmedikçe sahnedeki artist değişir, oyun değişmez”

“Hayır alamaz. ‘Herkesi vergi mükellefi yapması’ gerekir, bu aslında herkesten vergi almak değildir, bir sistemdir. Ama biz sistemsizliği seviyoruz, anarşi, trafik kurallarına uymayız, anarşi, imar kurallarına uymayız, anarşi, eğitim kurallarına uymayız. İktidar ekonomiyi kayıt altına alırsa gayri memnun bir seçmen kitlesi oluşur, bu bir devrimdir, iktidarın işine gelmez. Devlet şu anda sadece vatandaşın gelirini görüyor, giderini görmüyor, ekonomi kayıt altına alınırsa gideri de görecek. Senin gelirin 100 bin liraysa, masrafın da 90 bin liraysa o 10 bin liranın vergisini alacak, oysa şimdi 100 bin liranın vergisini alıyor. Hangi muhalefet bundan söz ediyor? Mevcut düzeni değiştirecek misin, değiştirmeyecek misin? Değiştirmedikçe sahnedeki artist değişir, oyun değişmez.”

Dolardaki yükseliş

Artışa geçerek iki gün içinde 15.50’yi gören dolar hakkında da konuşan Prof. Dr. Altuğ, şu kanaatlerini dile getirdi:

“Durmaz, doların artmasını önleyemeyeceklerini yıllar öncesinden söyledim, söylediklerimin birinin bile aksi çıktı mı? Çareyi halk kendisi bulacak, daha çok üretip daha az tüketeceğiz. Daha çok tüketen ülke sorununa çare bulamaz. Dolaylı vergilerin hepsi kaldırılacak, böylece vergi oranları aşağı çekilecek, sosyal sigorta primi oranları aşağı çekilecek, müteşebbisin önündeki engellerin en önemlisi vergi ve sigortadır, bunları aşağı çekeceğiz, döviz cinsinden borçlanma talebi düşürülecek. Borcumuzu, alacağımızı bileceğiz, borç yönetimine geçeceğiz.”

“Öyle bir yorgan ki ayaklarımız hiç yorganın içinde kalmıyor”

Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı “Enflasyon Korumalı Hazine Tahvili” hakkında da konulan Prof. Dr. Altuyğ, şöyle dedi:

“Borçları ödeyecek durumda değilseniz daha cazip ‘yeni borçlanma araçlarına’ başvurursunuz. Bunlardan biri de tahvildir. Siz borcu aldınız, ne yaptınız, yediniz, tüketim harcamalarında kullandınız, demek ki borcun oluşması yanlış, oluşması yanlış bir borcun ödenmesi de zordur. Atalarımız ‘Ayağını yorganına göre uzat' demiş. Bizim yorgan öyle bir yorgan ki ayak hiç yorganın içinde kalmıyor. Borçlanma iktidarlar için önemlidir, borçlanırsınız millete dağıtırsınız bir şekilde. Bu dağıtımı adil yaparsınız veya adil olmayan şekilde yaparsınız. Merkez Bankası'nın bastığı para da halktan alınan borçtur, tahvil de borçtur. Merkez Bankası matbaası zaten 24 saat çalışıyor. Emisyon hacmi rekor kırıyor.”

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