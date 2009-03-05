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Dünya

Ekonomi, Obama'nın saçlarını beyazlattı

Göreve geleli 45 gün olan ABD yeni Başkanı Barack Obama'nın saçlarına ak düştüğü Amerikan basının gözünden kaçmadı.

05 Mart 2009 02:00

Göreve geleli 45 gün olan ABD yeni Başkanı Barack Obama'nın saçlarına ak düştüğü Amerikan basının gözünden kaçmadı.

New York Times ve Washington Post'ta "önce" ve "sonraya" ait fotoğraflar yayımlandı ve 47 yaşındaki Obama'nın saçlarının ne kadar çabuk beyazlaşmaya başladığına dikkat çekildi.

Washington Post'ta, "2007'de başkanlığa aday olduğunu ilan etmesinden beri Barack Obama'nın siyah saçları giderek beyazlaştı" ifadesi kullanıldı ve "serbest düşüşe geçmiş" bir ekonomi ve 2 savaşı yönetmenin, genç başkanın saçlarını 6 haftada beyazlattığı ifade edildi.

New York Post'taki haberde de, Obama'nın saçlarının beyazlamasına her 15 günde bir kestirmesinin neden olabileceği belirtilirken, berberinin de "Başkanın saç renginin yüzde 100 doğal olduğunu, genç görünmek için siyaha boyamayı ya da daha farklı görünmek için aralara gri boya attırmayı hiç düşünmediğini" söylediği kaydedildi. 

Obama, 31 Mart'ta Avrupa ülkelerini ziyaret edecek

Barack Obama'nın 31 Mart'ta Avrupa ülkelerini ziyaretlerine başlayacağı ve 5 Nisan'a kadar sürecek ziyaretleri kapsamında İngiltere, Fransa, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ne gideceği
açıklandı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Obama'nın ABD'nin eski kıtaya yenilenen ilgilisi göstermek istediğini belirtti. Clinton, Obama'nın NATO üyeleriyle ittifakı güçlendirmek istediğini de kaydetti.

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