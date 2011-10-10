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Ekonomi

Ekonomi Nobeli ABD'li iki ekonomiste

ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.


Nobel Ekonomi Ödülü'nü bu yıl ABD'li ekonomistler paylaştı.


Thomas Sargent ve Christopher Sims 2011 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi oldu.


ABD'li ekonomistler politika tedbirleri arasındaki ilişki ve bunun ekonomiyi nasıl etkilediği konusundaki çalışmayla ödüle değer görüldü.


İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini 1968 yılında kararlaştırdı.


Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı.


İsveç Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims arasında paylaştırdı.


Akademi, Thomas Sargent ve Christopher Sims'i, ''makroekonomide sebep ve sonuç üzerindeki deneysel araştırmalarından'' ötürü ödüle layık gördü.


Geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü Diamond, Mortensen ve Pissarides almıştı.


Akademi, Diamond, Mortensen ve Pissarides'i ''araştırma uyuşmazlığıyla piyasa analizleri yönteminden'' ötürü bu ödüle layık görmüş, ''Ödülü kazananların teorisinin işsizlik, iş açığı ve ücretlerin ekonomi politikası ve düzenleme tarafından etkilenme yollarının anlaşılmasına yardımcı olduğunu'' açıklamıştı.


Önceki yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Elinor Ostrom ve Oliver Williamson paylaşmıştı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Ostrom, bu ödülü kazanan ilk kadın olmuştu.


Los Angeles'da 7 Ağustos 1933 tarihinde dünyaya gelen Ostrom, California Üniversitesi'nden 1965 yılında Siyaset Bilimi doktorası aldı.


İsveç Bilimler Akademisi Ostrom'u, ''ekonomi yönetimi analizlerinden'' ötürü ödüle layık görerek, Ostrom'un çalışmasının, ''ortak mülkiyeti, mülkiyeti kullanan gruplar tarafından nasıl başarılı biçimde idare edilebileceğini gösterdiğini'' belirtmiş, Williamson'ın da, ''şirketlerin nerede, çatışma çözümlerinde temel olarak hizmet verdiğine ilişkin teori geliştirdiğini'' kaydetmişti.



22 ödül bir kişiye gitti


İlk kez 1969 yılında verilen Nobel Ekonomi Ödülü, 2010 yılına kadar 42 kez verilirken, 67 kişi bu ödüle layık görüldü. Geçen yıla kadar Nobel Ekonomi Ödülü'nde 22 ödül tek bir kişiye giderken, 15 ödül ikişer kişi, 5 ödül ise üçer kişi tarafından paylaşıldı.


Nobel Ekonomi Ödülü'nü 1972 yılında 51 yaşındayken kazanan Kenneth J. Arrow, şimdiye kadar bu ödülü kazanan en genç kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı ödülü 2007 yılında 90 yaşındayken alan Leonid Hurwicz ise bu ödüle layık görülen en yaşlı kişi oldu. Hurwicz, aynı zamanda Nobel ödüllerinin dağıtıldığı bütün alanlarda bu ödüle hak kazanan en yaşlı kişi unvanına da sahip bulunuyor.


Jan Tinbergen 1969 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü alırken, kardeşi Nikolaas Tinbergen 1973 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü aldı.


Gunnar Myrdal 1974 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülürken, eşi Alva Myrdal 1982 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.



Kimler kazanmıştı?


2011 yılından ödülün ilk olarak verildiği 1969 yılına doğru Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananların listesi şöyle:

         2011- Thomas Sargent ve Christopher Sims
         2010- Peter Diamond, Dale Mortensen ve Christopher Pissarides
         2009- Elinor Ostrom ve Oliver Williamson
         2008 - Paul Krugman
         2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson
         2006 - Edmund S. Phelps
         2005 - Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling
         2004 - Finn E. Kydland, Edward C. Prescott
         2003 - Robert F. Engle III,Clive W.J. Granger
         2002 - Daniel Kahneman, Vernon L. Smith
         2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz
         2000 - James J. Heckman, Daniel L. McFadden
         1999 - Robert A. Mundell
         1998 - Amartya Sen
         1997 - Robert C. Merton, Myron S. Scholes
         1996 - James A. Mirrlees, William Vickrey
         1995 - Robert E. Lucas Jr.
         1994 - John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
         1993 - Robert W. Fogel, Douglass C. North
         1992 - Gary S. Becker
         1991 - Ronald H. Coase
         1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe
         1989 - Trygve Haavelmo
         1988 - Maurice Allais
         1987 - Robert M. Solow
         1986 - James M. Buchanan Jr.
         1985 - Franco Modigliani
         1984 - Richard Stone
         1983 - Gerard Debreu
         1982 - George J. Stigler
         1981 - James Tobin
         1980 - Lawrence R. Klein
         1979 - Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis
         1978 - Herbert A. Simon
         1977 - Bertil Ohlin, James E. Meade
         1976 - Milton Friedman
         1975 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans
         1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek
         1973 - Wassily Leontief
         1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow
         1971 - Simon Kuznets
         1970 - Paul A. Samuelson
         1969 - Ragnar Frisch, Jan Tinbergen


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