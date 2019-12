Ekonomi Nobeli ABD'li iki ekonomiste

T24 - ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi oldu.



ABD'li ekonomistler politika tedbirleri arasındaki ilişki ve bunun ekonomiyi nasıl etkilediği konusundaki çalışmayla ödüle değer görüldü.



İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Nobel Ödülü'nün kurucusu Alfred Nobel adına Nobel Ekonomi Ödülü'nün verilmesini 1968 yılında kararlaştırdı.



Nobel Ekonomi Ödülü'nü ilk olarak 1969 yılında Norveçli ekonomist Ragnar Frisch ve Hollandalı Jan Tinbergen aldı.







İsveç Bilimler Akademisi, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims arasında paylaştırdı.



Akademi, Thomas Sargent ve Christopher Sims'i, ''makroekonomide sebep ve sonuç üzerindeki deneysel araştırmalarından'' ötürü ödüle layık gördü.



Geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü Diamond, Mortensen ve Pissarides almıştı.



Akademi, Diamond, Mortensen ve Pissarides'i ''araştırma uyuşmazlığıyla piyasa analizleri yönteminden'' ötürü bu ödüle layık görmüş, ''Ödülü kazananların teorisinin işsizlik, iş açığı ve ücretlerin ekonomi politikası ve düzenleme tarafından etkilenme yollarının anlaşılmasına yardımcı olduğunu'' açıklamıştı.



Önceki yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Elinor Ostrom ve Oliver Williamson paylaşmıştı. Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Ostrom, bu ödülü kazanan ilk kadın olmuştu.



Los Angeles'da 7 Ağustos 1933 tarihinde dünyaya gelen Ostrom, California Üniversitesi'nden 1965 yılında Siyaset Bilimi doktorası aldı.



İsveç Bilimler Akademisi Ostrom'u, ''ekonomi yönetimi analizlerinden'' ötürü ödüle layık görerek, Ostrom'un çalışmasının, ''ortak mülkiyeti, mülkiyeti kullanan gruplar tarafından nasıl başarılı biçimde idare edilebileceğini gösterdiğini'' belirtmiş, Williamson'ın da, ''şirketlerin nerede, çatışma çözümlerinde temel olarak hizmet verdiğine ilişkin teori geliştirdiğini'' kaydetmişti.

22 ödül bir kişiye gitti





İlk kez 1969 yılında verilen Nobel Ekonomi Ödülü, 2010 yılına kadar 42 kez verilirken, 67 kişi bu ödüle layık görüldü. Geçen yıla kadar Nobel Ekonomi Ödülü'nde 22 ödül tek bir kişiye giderken, 15 ödül ikişer kişi, 5 ödül ise üçer kişi tarafından paylaşıldı.



Nobel Ekonomi Ödülü'nü 1972 yılında 51 yaşındayken kazanan Kenneth J. Arrow, şimdiye kadar bu ödülü kazanan en genç kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı ödülü 2007 yılında 90 yaşındayken alan Leonid Hurwicz ise bu ödüle layık görülen en yaşlı kişi oldu. Hurwicz, aynı zamanda Nobel ödüllerinin dağıtıldığı bütün alanlarda bu ödüle hak kazanan en yaşlı kişi unvanına da sahip bulunuyor.



Jan Tinbergen 1969 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü alırken, kardeşi Nikolaas Tinbergen 1973 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü aldı.



Gunnar Myrdal 1974 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülürken, eşi Alva Myrdal 1982 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Kimler kazanmıştı?



2011 yılından ödülün ilk olarak verildiği 1969 yılına doğru Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananların listesi şöyle:

2011- Thomas Sargent ve Christopher Sims

2010- Peter Diamond, Dale Mortensen ve Christopher Pissarides

2009- Elinor Ostrom ve Oliver Williamson

2008 - Paul Krugman

2007 - Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2006 - Edmund S. Phelps

2005 - Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

2004 - Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

2003 - Robert F. Engle III,Clive W.J. Granger

2002 - Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2001 - George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2000 - James J. Heckman, Daniel L. McFadden

1999 - Robert A. Mundell

1998 - Amartya Sen

1997 - Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1996 - James A. Mirrlees, William Vickrey

1995 - Robert E. Lucas Jr.

1994 - John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1993 - Robert W. Fogel, Douglass C. North

1992 - Gary S. Becker

1991 - Ronald H. Coase

1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1989 - Trygve Haavelmo

1988 - Maurice Allais

1987 - Robert M. Solow

1986 - James M. Buchanan Jr.

1985 - Franco Modigliani

1984 - Richard Stone

1983 - Gerard Debreu

1982 - George J. Stigler

1981 - James Tobin

1980 - Lawrence R. Klein

1979 - Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

1978 - Herbert A. Simon

1977 - Bertil Ohlin, James E. Meade

1976 - Milton Friedman

1975 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans

1974 - Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

1973 - Wassily Leontief

1972 - John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

1971 - Simon Kuznets

1970 - Paul A. Samuelson

1969 - Ragnar Frisch, Jan Tinbergen