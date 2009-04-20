Ekonomi kurmaylarının 2009 kur ortalaması 1.6520

Ekonomi bürokrasisinin uzun süredir merak edilen 2009 yılı kur tahminleri netleşti. 2009 yılı kur ortalaması 1.6520 TL olurken; yıl sonu kur rakamının da 1.65 TL düzeyinde olacağı öngörüldü.



Revizyon çalışmaları sırasında, 2009 yılı kur rakamları üzerinde çalışan ekonomi bürokrasisi söz konusu rakamları ise kamuoyuna açıklamadı. Kurda, son dönemde yaşanan dalgalanmaya ekonomi yönetiminin nasıl yaklaştığı uzun zamandır gündemde bulunan bir konuydu. Kur, 1.80'ler seviyesini gördükten sonra, geçtiğimiz haftalarla birlikte gerilemeye başladı. Cuma günü itibariyle, doların kapanıştaki satış fiyatı 1.6110 Lira oldu. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta tamamlanarak kamuoyuna açıklanan 2009-2010 dönemi revize makro büyüklük çalışmaları sırasında kurdaki gelişmeler de değerlendirildi ve kur tahminleri yukarıya çekildi. Ekim ayında tamamlanan bütçe hazırlıkları sırasında, 2009 yılı için dolar kuru tahmini birçok resmi belgede 1.41 TL olarak öngörülmüştü. Söz konusu rakam, "iyimser" olduğu gerekçesiyle eleştiri konusu da yapılmıştı. Geçen hafta tamamlanan çalışmalarda ise ekonomi bürokrasisi, 2009 yılı kur tahmini yıl ortalaması için 1.6520 TL olarak belirledi. Yılsonu için, kur tahmini ise 1.65 TL olarak saptandı.



1 dolar 2 TL olur mu



Özellikle mart ayı başında dolar kurunda yaşanan hareketlilik birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Mart ayı başında doların 1.80 TL seviyesini aşmasının ardından "1 dolar 2 TL olur mu" tartışması başlamıştı. Dolar başta olmak üzere döviz kurlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesi üzerine, Merkez Bankası'ndan kura müdahale kararı gelmiş; Merkez Bankası, döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına karar vermişti. Dövizdeki yukarıya doğru süren hareketlilik, özellikle dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayıyla birlikte gevşedi.

