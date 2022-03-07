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Ekonomi

Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

07 Mart 2022 21:40

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyisinde gerçekleştirilecek.

Yarın saat 17.00'de yapılması planlanan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanısıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılması bekleniyor. (DHA)

 

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