Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yüzde 10'un üzerinde büyüme bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.