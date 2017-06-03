Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ekonominin canlandırılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım ve teşvikler görüşüldü.

Toplantıda, ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra ekonominin yeniden canlandırılması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım ve teşvikler ele alındı.

Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, başbakan yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile ilgili bürokratlar katıldı.