Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı iptal edildi

Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini kaybetmesinin durdurulamaması üzerine bugün toplanması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki programı nedeniyle iptal edildi.

Başbakanlık kaynakları, bugün yapılması planlanan EKK toplantısının Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki Bilişim Zirvesi'ne katılacak olduğu program nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Dolar/TL EKK'nın iptal edildiği haberinin ardından kademeli olarak yönünü yukarı çevirerek saat 10.00 itibarıyla 3,37 seviyesinin üstünde işlem görmeye başladı.

Cuma günü 3.4080 ile tarihi zirvesini gören kur dün akşam saatlerinde 3.37 civarında işlem görürken piyasaların ikinci kez bugün düzenlenecek EKK toplantısına yönelik iyimser beklentilerinin de etkisiyle kur güne 3.35 civarında başlamıştı.