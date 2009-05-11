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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

11 Mayıs 2009 12:40

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında toplandı.

Kabine değişikliğinin ardından ilk kez Babacan başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da yapılan toplantıya, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün katıldı.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde kurul gündemine gelecek konular ve ileriye yönelik çalışma takvimi üzerinde durulacak.

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sadece görüntü ve fotoğraf almasına izin verildi.

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