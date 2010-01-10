Ekonomi dünyasının en başarılı üç ismi belirlendi

T24- Ekonomist Dergisi’nin, iş dünyasının 3 bine yakın kanaat önderiyle yaptığı anket, ‘Yılın İş İnsanı’ kürsüsüne Ali Sabancı’yı çıkardı. ‘Yılın Bürokratı’ kategorisindeki birinci ise bu dereceyi en çok alan Merkez Bankası Başkanı oldu. Başkan Durmuş Yılmaz, katılan her üç kişiden birinin oyunu alarak kürsüye çıktı. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de ‘Yılın Profesyoneli’ seçildi.

EKONOMİST dergisi tarafından yapılan 6 kategoride yapılan ‘Yılın İş İnsanları-2009’ araştırmasının sonuçları açıklandı. İş dünyasının önde gelen 3 bine yakın ismine yöneltilen sorulara verilen cevaplar, 6 ismi zirveye taşıdı.

Yarışmada, “Yılın İş İnsanı” kategorisinde son ana kadar büyük bir çekişme yaşandı. Son atakla oyların yüzde 33.1’ini alan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 2009’un en başarılı iş insanı olarak seçildi. Pegasus’ta yaptığı atılımlarla öne çıkan Sabancı, özellikle Air Berlin’in hisselerini almasıyla fark attı. Bu kategoride Ali Sabancı’yı çok zorlayan isim ise Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’ti. Şahenk, yüzde 31’lik oy oranı ile ikinci oldu. Bu kategorinin üçüncüsü ise yaptığı sağlık yatırımlarıyla adından söz ettiren Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar oldu. Aydınlar, yüzde 15.1 oy aldı.

Durmuş Yılmaz zirvede

“Yılın Profesyoneli” kategorisi ise açık ara Türkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in birinciliği ile sonuçlandı. Sektörde 3G ve mobil numara taşınabilirliği uygulamalarının başladığı yıl değişimi iyi yönetmesiyle dikkat çeken Ciliv, en çok oyu alan profesyonel oldu. Ciliv, bu kategorideki oyların yüzde 32.9’unu alarak kürsüye çıkarken, an yakın rakibi Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen ise oyların yüzde 21.8’ini alarak ikincilik koltuğunu aldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de bu kategoride yüzde 19.7 oy aldı.

Yılın İş İnsanları’nda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ciddi bir çekişmenin olmadığı kategori ise yine “Yılın Bürokratı” alanındaydı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, neredeyse her üç katılımcıdan birinin oyunu alarak, yüzde 58.1’lik oy oranıyla birinci oldu. Bir önceki yıl da bu kürsüye çıkan Yılmaz, özellikle de faiz indirimleriyle tartışmasız 2009’un en başarılı profesyoneli seçildi. Yılmaz’ı zorlayacağı düşünülen tek isim BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’di. BDDK Başkanı ikinci sırada kaldı. Bu kategoride üçüncü isim kısa süre sonra TMSF Başkanlığı’nı bırakacakolan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk oldu. Ertürk, oyların yüzde 23.3’ünü topladı.

2009’un girişimcileri Bayraktar ve Çelebioğlu

GİRİŞİMCİLİK alanında hem kadın hem de erkek girişimci kategorilerinde büyük bir çekişme yaşandı. Kurtköy’e yaptığı Viaport Outlet Shopping merkezi ile puanları toplayan Coşkun Bayraktar, “Yılın Erkek Girişimcisi” olarak oyların yüzde 28.5’ini aldı. Rixos Grubu’nun patronu Fettah Tamince yüzde yüzde 25.8 ile hemen onu izlerken, bu kategorinin üçüncüsü başarılı inşaat projeleri ile oyların yüzde 20.8’ini alan Süleyman Varlıbaş oldu. Kadın girişimci seçiminde de benzer bir çekişme yaşandı. Son güne kadar birincinin belli olmadığı ankette Çelebi Holding Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz zirveye çıkan isim oldu. Macaristan, Hindistan, Belçika, Almanya gibi birçok ülkede havalanı yer hizmetleri, antrepo işletmeciliği işlerini üstelenen Çelebi Holding’i ağabeyi Can Çelebioğlu ile birlikte yöneten Canan Çelebioğlu, oyların yüzde 28.3’ünü aldı. Bu yarışta Çelebioğlu ile çekişen kişi ise babasının vefatıyla Aras Kargo’nun başına geçen Evrim Aras oldu. Aras, oyların yüzde 26.4’ünü alarak ikinci oldu. Bu kategoride Demsa’da başarılı işlere imza atarak oyların yüzde 23.5’ini alan Demet Sabancı Çetindoğan üçüncü oldu.

Sivil toplum önderi yine TEMA oldu

ÖNCEKİ yıllarda da ‘yılın sivil toplum önderi’ kategorisinde zirveye çıkan TEMA, bu yıl da Onursal Başkanı ile yine ilk sırayı aldı. TEMA Vakfı’nın Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit, yüzde 41.7’lik oy oranıyla rakiplerinden açık ara birincilik kürsüsüne çıktı. 85 yaşındaki Gökyiğit, iş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de sürdürürken 2004 yılında da aynı kategoride ödül almıştı. Bu kategorinin ikincisi yüzde 24.5 ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olurken, TÜSİAD Başkanlığı’nda son yılını geçiren Arzuhan Doğan Yalçındağ da yüzde 21.6 oranında oy alarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.