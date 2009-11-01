'Ekonomi doğru yöne gidiyor'

ABD Başkanı Barack Obama, ekonomideki büyüme ve hükümet harcamalarının yarattığı istihdam sayısı verilerinin, "ekonominin doğru yönde hareket ettiğini gösterdiğini" söyledi.



Obama, haftalık radyo ve internet konuşmasında, Ticaret Bakanlığının, ekonominin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,5 büyüdüğü ve hükümetin 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketinin şimdiye kadar 640 binden fazla kişiye iş yarattığı yönündeki açıklamaların altını çizdi.



Ekonomideki gelişmelerin kutlama için bahane olmasa bile, aylardır süren sıkıcı haberlerden sonra memnuniyet verici bir işaret olduğunu vurgulayan Obama, "Tekrar refaha kavuşmadan önce gitmemiz gereken uzun bir yol var ve hiç şüphesiz bu yolda inişler çıkışlar olacak, uzun bir yoldan geldiğimiz de bir gerçek. Sadece birkaç ay önce ekonominin hızla gerilediğini ve birçok ekonomistin yeni bir Büyük Buhran'dan korktuğunu unutmak kolay" diye konuştu.



Obama, şöyle dedi:



"Ekonomik büyüme, istihdamdaki büyümenin yerine konulamaz. Ve muhtemelen gelecek günlerde daha fazla istihdam kayıpları göreceğiz, şurası bir gerçek ki bu durum ekonomimiz ve işlerini kaybeden erkekler ve kadınlar için çok üzücü. Ancak, ekonomi büyümediği sürece ihtiyaç duyduğumuz işleri sağlayamayacağız."



Eylül ayında yüzde 9,8 ile 26 yılın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik oranının yüzde 10'u geçmesini beklediğini ifade eden Obama, "Bugün olumlu haberler olması gelecekte zor günler olmayacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.



Yönetiminin, insanların ve her büyüklükteki işletmenin krediye ulaşması, evlere hacizlerin önlenmesi için adımlar attığını, vergileri azalttığını, istihdam yarattığını ve ihtiyacı olanlara yardım ettiğini ifade eden Obama, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu yatırımlar sadece kısa vadede toparlanmamıza yardımcı olmayacak. Bunlan, uzun vadede kalıcı refah için yeni bir zemin yaratılmasına yardım edecek ve sıkı çalışan, orta sınıf Amerikalılara başarılı olma ve ailesini kalkındırma şansı verecek. Yaptığımız yatırımlar ve attığımız adımlar, orta sınıf ailelerin çocuklarını koleje göndermesini ve küresel ekonomide rekabet için gerekli beceri ve eğitimi almasını kolaylaştıracak."



Hazine Bakanı: Toparlanma dalgalı olabilir



Bu arada Hazine Bakanı Timothy Geithner, ekonomideki toparlanmanın "bir parça dalgalı olabileceğini" ve zaman alacağını söyledi.



NBC'nin "Meet the Press" programına konuk olan Geithner, istihdamı ve yatırımcının güvenini eski konumuna getirmenin ekonomideki toparlanmanın gerçek testi olacağını ifade etti.



Ekonomide son zamanlardaki cesaret verici haberlerin, etkili biçimde hareket edildiğinde bu tür bir krizin istikrara kavuşturulabileceğini gösterdiğini belirten Geithner, "Ancak bu, Amerikalılar daha fazla tasarruf ettikleri için geçmişteki düzelmeden farklı bir düzelme olacak. Bu kriz çok fazla zarara yol açtı. Bu durumdan çıkmak bizim için bir süre zaman alacak" dedi.



"Ekonomideki toparlanma bir parça dalgalı olabilecek. Hatta dengesiz bile olabilir ve toparlanma zaman alacak" diyen Geithner, ancak cesaret verici işaretler gördüğünü de kaydetti.